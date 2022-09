Študent zabil svoje dve učiteľky sekerou, na súde si vypočul ten najtvrdší trest

8.9.2022 (Webnoviny.sk) - Osemnásťročného tínedžera, ktorý na strednej škole v južnom Švédsku napadol a sekerou zabil dve učiteľky, uznali vo štvrtok vinným zo spáchania dvoch vrážd a odsúdili ho na doživotie. Vo Švédsku to vo všeobecnosti znamená minimálne 20 až 25 rokov odňatia slobody, no trest možno predĺžiť.Fabian Vidar Cederholm, ktorý bol študentom školy v treťom najväčšom švédskom meste Malmö a bol zatknutý 21. marca krátko po incidente. Mladík predtým nemal žiadny policajný záznam, ani u neho v minulosti nezaznamenali podozrivé správanie.Súd uviedol, že Cederholm zabil učiteľky Victoriu Edströmovú a Saru Böökovú „tak, že ich na smrť rozsekal sekerou“. Sudca Johan Kvart podotkol, že Cederholm použil aj nôž.Súd poznamenal, že páchateľ bol odsúdený na doživotie, pretože „čin bol obzvlášť bezohľadný“ a dodal, že motív nie je úplne objasnený. „Sú to dve veľmi brutálne vraždy, pri ktorých obete ťažko trpeli,“ uviedol Kvart vo vyhlásení.