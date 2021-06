Slovenské basketbalistky na úvod ME podľahli Švédkam, proti Bielorusku chcú hrať odvážne

Zlomová bola tretia štvrtina

Súperky dávali ľahké koše



Majstrovstvá Európy žien v basketbale - štvrtok







A-skupina (Valencia/Šp.)









Švédsko - Slovensko 74:57 (20:11, 13:13, 25:6, 16:27)

Zostava a body SR: Jakubcová 17, Dudášová 9, Mištinová 5, Oroszová 3, Stašová 3 (Feketeová 10, Páleníková 8, Remenárová 2, Sujová, Moravčíková)

Najviac bodov Švédska: F. Eldebrinková 17, E. Eldebrinková 15, Fontainová 9

TH: 7/7 - 14/9, fauly: 12 - 15, trojky: 7 - 4, rozhodovali: Černovová (Rus.), Zupančič (Slovin.), Čavarová (Bos. a Herc.)



17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácii nevyšiel vstup do majstrovstiev Európy. V súboji základnej A-skupiny v španielskej Valencii Slovensko podľahlo výberu Švédska 57:74.Zverenky trénera Juraja Suju počas väčšej časti duelu zaostávali za súperkami. Vo švédskom tíme dominovali najmä sestry Frida a Elin Eldebrinkové so 17 resp. 15 bodmi. Slovenskému výberu chýba na ME viacero opôr.V úvode prehrávali Slovenky 0:4, ale zásluhou dvojbodového koša Ivany Jakubcovej a trojky Radky Stašovej viedli v 3. minúte 5:4. Neskôr ešte slovenské hráčky vyrovnali na 6:6, ale potom už švédsky kolektív neustále viedol. Po prvej štvrtine o deväť bodov, rovnaký odstup mali severanky aj v polovici stretnutia.Zlomová bola tretia štvrtina, v ktorej slovenské basketbalistky zaznamenali len šesť bodov a ich súperky až 25, rozdiel bol teda už 28-bodový. Švédky, vedomé si pohodlného náskoku, v záverečnej desaťminútovke trochu zvoľnili a dovolili Slovenkám skorigovať na konečný 17-bodový rozdiel (57:74). Najlepšou strelkyňou slovenského družstva bola so 17 bodmi Ivana Jakubcová."V úvode druhého polčasu Švédky zlepšili defenzívu a k ničomu nás nepúšťali. Strieľali sme pod tlakom a mali aj veľa strát. Naše súperky dávali ľahké koše a podržali ich sestry Eldebrinkové. Až keď vo švédskom tíme nastúpili striedajúce hráčky, vtedy sme výsledok trochu upravili. Švédky však hrali naplno až do konca. Dôležité je, že to môže hráčkam ukázať, že sa dá hrať aj na tomto fóre proti kvalitným výberom. V tretej štvrtine to síce bolo z našej strany bojazlivé, ale posledná štvrtina dodáva trochu optimizmu pred piatkovým duelom. Proti Bielorusku by sme mali hrať odvážne, trochu rýchlejšie v porovnaní so štvrtkom. To by možno bol recept na skúsenejší bieloruský tím," povedala po štvrtkovom súboji najlepšia slovenská trénerka histórie Natália Hejková v prenose RTVS.Už v piatok 18. júna čaká na slovenské hráčky druhý duel na turnaji, rovnako vo Valencii od 18.00 h nastúpia proti Bieloruskám. V sobotu majú voľno a v nedeľu večer vyzvú domáce Španielky.