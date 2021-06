Lacko sa o ďalšie prekvapenie v Halle nepostaral a po prehre s Harrisom na turnaji skončil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.6.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský tenista Lukáš Lacko sa na turnaji ATP v nemeckom Halle nepostaral o ďalšie prekvapenie. V utorok ako úspešný kvalifikant a 214. hráč rebríčka ATP vyradil 62. hráča sveta Guida Pellu z Argentíny, no vo štvrtok v 2. kole nestačil na Juhoafričana Lloyda Georga Harrisa V súboji proti 51. tenistovi poradia ATP slovenský hráč bojoval, ale za 87 minút mu podľahol 3:6, 6:7 (8).V prvom sete prišiel Lacko o servis hneď v prvej hre a Harris ho brejkol aj v deviatej hre a za 32 minút vyhral prvý set 6:3.V druhom si obaja hráči držali podanie až do tajbrejku, v ktorom Lacko dvakrát nevyužil setbal a Juhoafričan na postup ďalej využil druhý mečbal.Postup z kvalifikácie a prienik do osemfinále zabezpečil Lukášovi Lackovi návrat do elitnej svetovej dvojstovky, v rebríčku sa totiž posunie na 186. pozíciu.