SLOVENSKÉ BASKETBALISTKY V KĽÚČOVOM ZÁPASE PREHRALI S ČIERNOU HOROU

Ružomberok 21. novembra - Basketbalistky Slovenska prehrali vo svojom záverečnom zápase v kvalifikačnej A-skupine v Ružomberku s Čiernou Horou 68:82 a s najväčšou pravdepodobnosťou sa nepredstavia na majstrovstvách Európy 2019 (27. júna - 7. júla, Lotyšsko, Srbsko).



Už iba málo pravdepodobné víťazstvo Islandu nad Bosnou a Hercegovinou (streda, 20.45) by im dalo šancu štartovať na európskom šampionáte. Slovenky tak nanadviažu na päť predošlých účastí a na ME budú chýbať prvýkrát od roku 2007. Pre hráčky Čiernej Hory to bude piata účasť na ME za sebou.

Slovensko - Čierna Hora 68:82 (35:34)



zostava a body SR: Bálintová 20, T. Páleníková 17, Hruščáková 10, Felixová 7, Mištinová 5 (Slamová 6, Deptová 2, Oroszová 1, Jakubcová, Stašová a Mikulášiková po 0), najviac bodov Čiernej Hory: Johnsonová 27, Matovičová, Mujovičová po 15. Rozhodovali: Machlin (Rus.), Gudas (Lit.), Földházi (Maď.), TH: 13/12 - 12/5, trojky: 6:7, os. chyby: 15:15, štvrtiny: 15:17, 20:17, 11:27, 22:21.

Slovenky mali vydarený štart do zápasu (11:4), no Čiernohorkám pomohol oddychový čas. Po ňom vyrovnali hru a postupne aj skóre. Druhá štvrtina priniesla vyrovnaný priebeh, po ktorom mali napokon mierne navrch domáce hráčky.



Tretia štvrtina však bola úplne v réžii hráčok Čiernej Hory. Tým sa darilo v streľbe i v defenzíve, k čomu im pomohla aj slabá strelecká efektivita domáceho tímu. Ich hernú pohodu v tretej časti symbolizovala aj situácia z poslednej sekundy, keď Mujovičová presne namierila ďalekonosný pokus z vlastnej polovice. Hernú istotu si hostky preniesli aj do záverečnej štvrtiny. Slovenky v nej nedokázali zmazať výrazné manko, naopak, Čiernohorky si bez väčších problémov postrážili presvedčivé víťazstvo.



Hlasy (zdroj: RTVS, TASR):



Peter Kováčik, tréner SR: "Bol to vyrovnaný zápas s výnimkou pár minút v tretej štvrtine. Prestali sme sa koncentrovať na obranu, najmä v defenzíve sme robili veľké chyby. Také chyby veľmi zle pôsobia na družstvo. Mrzí ma tento výsledok, som z toho smutný. Spravili sme dobrú robotu. Stál proti nám náročný súper. Naše družstvo má svoju perspektívu a ja verím, že jeho čas ešte príde."



Barbora Bálintová: "Na domácej palubovke nemôžeme dostať 80 bodov. Takto sa zápasy nevyhrávajú. Rozdiel bol najmä v doskokoch, hlavne v útočnom. Myslím si, že rozhodujúcim článkom zápasu bola ich naturalizovaná Američanka Johnsonová."



Terézia Páleníková: "Súperky nás 'prevalcovali'najmä v útočných doskokoch. Problémy nám robil aj rýchly protiútok súpera, to boli dve hlavné príčiny našej prehry."



Mária Felixová, pivotka SR: „Som sklamaná z toho, ako to dopadlo. Išli sme do stretnutia s tým, že chceme vyhrať. Vedeli sme, že na to máme a že sú zdolateľné. Žiaľ, ušla nám tretia štvrtina, v ktorej sa prakticky rozhodlo o zápase. Boli sme pol krôčika za súperom, padala im všetka možná streľba, či z vonku, či zvnútra. Bolo ťažké zastaviť ich v takom laufe. Mrzí ma, ako to dopadlo. Ešte to bude chvíľu bolieť.“



Roberto Iniguez, tréner Čiernej Hory: „Myslím si, že Slovensko hrá dobrý basketbal, ale v tomto stretnutí boli asi pod tlakom. To je potom dosť ťažké. Držali sme sa plánu, hrali sme oveľa sústredenejšie, neopakovali sme chyby, aké sme robili predtým. Som šťastný a hrdý na svoje družstvo. Slovensko hralo asi najlepší basketbal z celej skupiny, ale my sme zvládli svoju úlohu. Bolo to ako finále.“





Zdroj: Teraz.sk, spravodajský portál tlačovej agentúry TASR