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Slovenské centrum produktivity ocenilo INO-HUB Energy Národnou cenou za produktivitu


Tagy: Ocenenie PR Produktivita

Ocenenie za rok 2025 získala slovenská technologická spoločnosť v kategórii Projekty. Slovenské centrum produktivity udelilo spoločnosti INO-HUB Energy Národnú cenu za produktivitu za rok 2025 v ...



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inohub 108 676x451 22.10.2026 (SITA.sk) - Ocenenie za rok 2025 získala slovenská technologická spoločnosť v kategórii Projekty.


Slovenské centrum produktivity udelilo spoločnosti INO-HUB Energy Národnú cenu za produktivitu za rok 2025 v kategórii Projekty. Cenu odovzdalo počas 27. ročníka Národného fóra produktivity vo Vzdelávacom stredisku Kia Slovakia v Gbeľanoch.

"Udelenie ceny spoločnosti INO-HUB Energy je potvrdením výnimočných výsledkov a systematickej práce jej tímu. Schopnosť prepájať inovácie, technologický rozvoj a praktické využitie nových riešení je jedným z kľúčových predpokladov rastu produktivity a konkurencieschopnosti slovenských podnikov," uviedol prof. Patrik Grznár, predseda Správnej rady Slovenského centra produktivity a zároveň predseda hodnotiacej komisie Národnej ceny za produktivitu.

INO-HUB Energy je slovenská technologická spoločnosť pôsobiaca v oblasti ukladania energie a inteligentného riadenia energetických systémov. Výrobu batériových úložísk prepája s digitálnym modelovaním, simuláciou a riadením energie s cieľom optimalizovať výrobu, spotrebu a ukladanie energie v reálnych prevádzkových podmienkach.

Medzi oblasti jej vývoja patria vanádiové redoxné prietokové batérie (VRFB) určené najmä na dlhodobé a veľkokapacitné skladovanie energie. Spoločnosť je zároveň zapojená do rámca významných projektov spoločného európskeho záujmu IPCEI.

"Toto ocenenie vnímame ako uznanie práce nášho tímu a potvrdenie smerovania, ktoré sme si nastavili. Chceme premieňať výskum, technológie a odborné znalosti na komerčné riešenia, ktoré majú reálnu hodnotu a fungujú v praxi. Efektivitu výrobného procesu nemožno podceňovať, tu sa zvyčajne láme chlieb ohľadom konkurencieschopnosti. Optimalizácii výrobného systému sme venovali množstvo času pri dizajnovaní nášho výrobného závodu a získané ocenenie je dôkazom dobre odvedenej práce. Na Slovensku sme si vybudovali silnú pozíciu v oblasti ukladania energie a inteligentného riadenia energetických systémov a našou ambíciou je patriť medzi technologických lídrov aj v strednej Európe,".

"Produktivita dnes nie je iba otázkou objemu výroby alebo efektívnejšieho využívania zdrojov. Čoraz väčšiu úlohu zohráva schopnosť podnikov inovovať, zavádzať nové technológie a premieňať výskum a odborné znalosti na konkrétnu hodnotu. Udeľovaním Národnej ceny za produktivitu pre takéto projekty sa upriamuje pozornosť na to, že takéto schopnosti sa rozvíjajú aj v slovenskom priemyselnom a technologickom prostredí," uviedol Rudolf Sihlovec, CEO INO-HUB Energy.

Národnú cenu za produktivitu organizuje Slovenské centrum produktivity pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR. Je najvyšším ocenením excelentnosti v slovenskom podnikaní v oblasti produktivity a inovácií. Udeľuje sa organizáciám, projektom a osobnostiam za mimoriadne výsledky v zvyšovaní produktivity, zefektívňovaní procesov a posilňovaní konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

O Slovenskom centre produktivity


Slovenské centrum produktivity podporuje zvyšovanie produktivity, konkurencieschopnosti a výkonnosti slovenských podnikov. Prostredníctvom hodnotenia, benchmarkingu, vzdelávania, auditov produktivity a odborných aktivít podporuje inovácie podnikových procesov a zavádzanie prístupov vedúcich k vyššej konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Slovenské centrum produktivity ocenilo INO-HUB Energy Národnou cenou za produktivitu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ocenenie PR Produktivita
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