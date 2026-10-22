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Veľký rodinný nákup sa v Tempe oplatí. Teraz aj so súťažou o štedré karty
Tagy: COOP Jednota Nakupovanie PR Súťaž Tempo
Pri veľkom rodinnom nákupe chcete starostlivo vyberať to, čo má každý rád, no zároveň si dobre postrážiť rodinný rozpočet. Predajne Tempo sú najväčší formát domácej siete COOP ...
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22.10.2026 (SITA.sk) - Pri veľkom rodinnom nákupe chcete starostlivo vyberať to, čo má každý rád, no zároveň si dobre postrážiť rodinný rozpočet.
Predajne Tempo sú najväčší formát domácej siete COOP Jednota. Nájdete tu široký výber za výhodné ceny aj pravidelné akciové ponuky. Na veľkej predajnej ploche si môžete vyberať z tisícov výrobkov: od čerstvého mäsa, syrov z obslužných pultov a voňavého pečiva až po drogériu pre celú domácnosť. Nechýba sortiment od lokálnych dodávateľov.
V prehľadne usporiadaných predajniach Tempa sa ľahko zorientujete a pohodlne nakúpite aj s veľkým vozíkom. Či dopĺňate zásoby na celý týždeň, alebo chystáte rodinnú oslavu, všetko vybavíte pri jednom nákupe.
Od 22. októbra do 18. novembra môžete v Tempe zažiť hneď niekoľko milých momentov: výhodne nakúpiť, zapojiť sa do súťaže a stretnúť známe osobnosti. Stačí nakúpiť aspoň za 50 € a môžete skúsiť šťastie so štedrými kartami. Každý týždeň je v hre 35 kariet v hodnote 100 € a v záverečnom žrebovaní až 50 kariet v hodnote 500 €.
Od konca októbra do polovice novembra môžete navyše v najväčších predajniach Tempo stretnúť známe tváre a influencerov: moderátora Samuela Miškova, herečku Zuzanu Vačkovú, influencera Petra Lackoviča a jeho babku Helenku či obľúbených Plazboys.
30.10.2026: Samuel Miškov, Tempo Čadca, Moyzesova ulica
31.10.2026: Zuzana Vačková, Tempo Námestovo, Nábrežie
5.11.2026: Samuel Miškov a Zuzana Vačková, Tempo OC Tehelko (Bratislava)
7.11.2026: Peter Lackovič a babka Helenka, Tempo Nitra, Chrenovská ulica
14.11.2026: Plazboys, Tempo Nové Zámky, Ulica Janka Kráľa
Viac informácií o súťažiach a zoznam všetkých Tempo predajní nájdete na stránke COOP Jednota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľký rodinný nákup sa v Tempe oplatí. Teraz aj so súťažou o štedré karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Predajne Tempo sú najväčší formát domácej siete COOP Jednota. Nájdete tu široký výber za výhodné ceny aj pravidelné akciové ponuky. Na veľkej predajnej ploche si môžete vyberať z tisícov výrobkov: od čerstvého mäsa, syrov z obslužných pultov a voňavého pečiva až po drogériu pre celú domácnosť. Nechýba sortiment od lokálnych dodávateľov.
V prehľadne usporiadaných predajniach Tempa sa ľahko zorientujete a pohodlne nakúpite aj s veľkým vozíkom. Či dopĺňate zásoby na celý týždeň, alebo chystáte rodinnú oslavu, všetko vybavíte pri jednom nákupe.
Hrajte o štedré karty
Od 22. októbra do 18. novembra môžete v Tempe zažiť hneď niekoľko milých momentov: výhodne nakúpiť, zapojiť sa do súťaže a stretnúť známe osobnosti. Stačí nakúpiť aspoň za 50 € a môžete skúsiť šťastie so štedrými kartami. Každý týždeň je v hre 35 kariet v hodnote 100 € a v záverečnom žrebovaní až 50 kariet v hodnote 500 €.
Od konca októbra do polovice novembra môžete navyše v najväčších predajniach Tempo stretnúť známe tváre a influencerov: moderátora Samuela Miškova, herečku Zuzanu Vačkovú, influencera Petra Lackoviča a jeho babku Helenku či obľúbených Plazboys.
Koho a kde môžete stretnúť v Tempe?
30.10.2026: Samuel Miškov, Tempo Čadca, Moyzesova ulica
31.10.2026: Zuzana Vačková, Tempo Námestovo, Nábrežie
5.11.2026: Samuel Miškov a Zuzana Vačková, Tempo OC Tehelko (Bratislava)
7.11.2026: Peter Lackovič a babka Helenka, Tempo Nitra, Chrenovská ulica
14.11.2026: Plazboys, Tempo Nové Zámky, Ulica Janka Kráľa
Viac informácií o súťažiach a zoznam všetkých Tempo predajní nájdete na stránke COOP Jednota.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Veľký rodinný nákup sa v Tempe oplatí. Teraz aj so súťažou o štedré karty © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: COOP Jednota Nakupovanie PR Súťaž Tempo
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