Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Remiaš Foto: TASR/Pavol Remiaš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Slovenské chovy ošípaných patria medzi európsku špičku v kvalite bravčového mäsa. Spotrebiteľ tak kúpou výborného domáceho bravčového mäsa a výrobkov z neho prispieva na svoje zdravie. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jana Holéciová.priblížila.Na Slovensku momentálne sa podľa nej chová približne 600.000 kusov ošípaných. Stavy prasníc sú na úrovni 36.000 až 38.000 kusov a narastajú. Rovnako pozitívne vyznievajú aj ukazovatele o úžitkovosti, ktorá sa za posledných päť rokov zvýšila. Na jednu prasnicu je odchov 27 odstavčiat, pričom pred 15 rokmi to bolo 14,5 odstavčiat. Vzhľadom na stav, v akom stave sa nachádza celý sektor živočíšnej výroby, je preto dvojnásobne potešiteľné, že Slováci vedia vyrobiť zdravé a bezpečné mäso, čím dokážu konkurovať Európe.hovorí predseda Zväzu chovateľov ošípaných na Slovensku Andrej Imrich.Namieste tu preto podľa Holéciovej vyznieva opätovný apel na zákazníkov, aby si v neprehľadnom mori dovážaných potravín vyberali práve slovenské bravčové mäso. Svojou čerstvosťou a prepravou len na niekoľko desiatok či stoviek kilometrov hravo porazí bravčovinu prevážanú 2000 kilometrov cez pol Európy. Kvalitný chov zvierat, ktorý na Slovensku je, a navyše je pod stálou veterinárnou kontrolou, totiž významnou mierou prispieva k znižovaniu tak rozšírených civilizačných ochorení.Slovensko podľa nej patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a jednou z príčin sú aj nekvalitné potraviny. Na zamyslenie sa preto stojí otázka, ako cielene môžu chovatelia, spracovatelia, obchodníci a štát zvýšiť len 20-% podiel nášho kvalitného bravčového mäsa v obchodoch. O pozitívach, ale aj problémoch tohto odvetvia 8. augusta hovorili chovatelia ošípaných s vedením SPPK.zdôraznil predseda SPPK Emil Macho.Nekvalitné mäso sa k nám podľa Holéciovej dováža najmä zo Španielska, Belgicka či Poľska. Výrobky z neho nedosahujú kvalitu prvotriedneho slovenského bravčového. Ide pritom o mäso, ktoré na západe Európy majú problém predať. Môže byť dlhšiu dobu skladované, dokonca podľa chovateľov v niektorých prípadoch by malo patriť do kafilérie, a nie k spotrebiteľovi. Navyše, nízku cenu dovážaného mäsa dotuje silná štátna podpora západoeurópskych krajín, ktorej naši výrobcovia nevedia konkurovať, dodala hovorkyňa SPPK.