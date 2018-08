Viaceré osobnosti vyzvali premiéra, aby odvolal ministerku kultúry

Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Roman Hanc Na snímke ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková. Foto: TASR/Roman Hanc

Bratislava 10. augusta (TASR) – Viaceré osobnosti vrátane šéfov divadiel vyzvali predsedu vlády SR Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby odvolal ministerku kultúry Ľubicu Laššákovú (Smer-SD). Dôvodom podľa nich je jej nekompetentnosť, neznalosť rezortnej problematiky a svojvôľa pri odvolávaní generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mariána Chudovského. TASR o výzve informoval jeden zo signatárov Juraj Stern."Počas šesťročného pôsobenia Mariána Chudovského vo funkcii generálneho riaditeľa SND sa na scénach jeho troch súborov uskutočnili desiatky premiér mimoriadne úspešných činoherných, operných a baletných predstavení, ktoré vytvorili prestížni slovenskí i zahraniční autori a režiséri, a prezentovali sa v nich špičkoví domáci i zahraniční sólisti i herci," píše sa vo výzve. Ako sa ďalej uvádza, každý rok sa zvyšoval počet divákov a rástli aj tržby za jednotlivé vystúpenia."Sme presvedčení o tom, že prínos Mariána Chudovského pre slovenskú kultúru je mimoriadny, o to viac nás pri jeho odvolávaní rozhorčila neochota Laššákovej viesť dialóg a vynucovať si autoritu politickou silou," píše sa vo výzve. Zároveň považujú za nesprávne, "ak najvyššia rezortná úradníčka nariadi v divadle finančný audit a odvolá generálneho riaditeľa SND ešte pred jeho ukončením, a to s konštatovaním, že vedenie SND nakladalo s verejnými prostriedkami nehospodárne." Podľa signátorov, ak by finančná strata mala byť jediným kritériom existencie, tak by ani jedna z príspevkových kultúrnych inštitúcií na Slovensku ministerku neprežila."Jej konanie preto považujeme za účelové, majúce jediný cieľ: zbavovať sa v rezorte kultúry ľudí, ktorí doteraz dokázali pre nimi riadené inštitúcie udržať pomerne vysokú mieru politickej a spoločenskej autonómnosti a získali rešpekt kultúrnej verejnosti," uvádzajú signatári výzvy. Podľa nich bol "zrejme toto pravý dôvod odvolania generálneho riaditeľa SND a zároveň dôkaz že Laššáková nie je schopná riadiť rezort kultúry odborne."Pod výzvou sú podpísaní napríklad bývalý riaditeľ Divadla Andreja Bagara v Nitre Ján Greššo, riaditeľ Štúdia L+S Milan Lasica, riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura, bývalý riaditeľ RTVS Václav Mika, riaditeľ Národného divadla moravskoslezského v Ostrave Jiří Nekvasil, akademický maliar Stanislav Stankoci, básnik Ján Štrasser či spisovateľ Pavol Weiss.Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR pre TASR uviedol, že ministerka kultúry má dôveru predsedu vlády a nevidí žiaden dôvod na jej odvolanie. "Ministerka nesie zodpovednosť za riadne fungovanie organizácií v gescii jej rezortu a personálne zmeny sú plne v jej kompetencii," uzavrel Úrad vlády SR. TASR požiadalo o reakciu aj ministerstvo kultúry.