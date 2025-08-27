|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 27.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Silvia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
27. augusta 2025
Slovenské domácnosti podľa analytika šetria, priemysel ťahajú len silnejšie objednávky z Nemecka
Ekonomická nálada sa v auguste na Slovensku zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástol o 3,8 ...
Zdieľať
27.8.2025 (SITA.sk) - Ekonomická nálada sa v auguste na Slovensku zlepšila. Indikátor ekonomického sentimentu podľa údajov Štatistického úradu SR vzrástol o 3,8 bodu na 100,6 bodu, no zostáva o 3,8 bodu nižší než pred rokom a zaostáva aj za dlhodobým priemerom.
Najviac k rastu prispel priemysel, a to o šesť bodov, kde automobilky a chemický priemysel podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka hlásia silnejšie objednávky z Nemecka. V službách s rastom o tri body zaznamenali optimizmus najmä finančné a poisťovacie firmy. Naopak, v obchode nálada klesla o 2,7 bodu.
Pokles obchodu nadväzuje na spotrebiteľskú dôveru, ktorá sa prepadla na mínus 24,4 bodu, čo je najnižšie od marca 2023. Domácnosti reportujú rast obáv o vlastné financie a nezamestnanosť, hoci mierne lepšie vnímajú hospodársku situáciu.
Tento rozpor, optimistické firmy a pesimistickí spotrebitelia, bude podľa analytika však len krátkodobý. Ak sa pesimizmus domácností pretaví do slabšieho dopytu, zníži to efekt pozitívneho obratu aj vo väčšine odvetví firemného sektora.
Výhľad ostáva neistý. „Očakávame, že slabá spotreba bude aj naďalej brzdiť rast HDP. Miešať kartami budú domáce konsolidačné faktory, kde opäť hrozí rast cien pre spotrebiteľov a tým aj pokles dopytu, čo sa prejaví aj na výhľade firiem,“ poznamenal Boháček. Rizikom navyše stále ostáva podľa neho colná politika USA, ktorá môže zvýšiť ceny v spracovateľskom priemysle a následne aj pre spotrebiteľov.
Skrytým rizikom pre zhoršenie externých faktorov však môže byť podľa Boháčka aj domáca konsolidácia. „Ak by sa prijali dodatočné zdanenia technologických gigantov pôsobiacich u nás, hrozí riziko stupňovania ciel zo strany USA, čo by sa podpísalo pod vymazanie pozitívneho efektu rastu príjmov,“ uzavrel analytik.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské domácnosti podľa analytika šetria, priemysel ťahajú len silnejšie objednávky z Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
Spotrebiteľská dôvera sa prepadla
Najviac k rastu prispel priemysel, a to o šesť bodov, kde automobilky a chemický priemysel podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka hlásia silnejšie objednávky z Nemecka. V službách s rastom o tri body zaznamenali optimizmus najmä finančné a poisťovacie firmy. Naopak, v obchode nálada klesla o 2,7 bodu.
Pokles obchodu nadväzuje na spotrebiteľskú dôveru, ktorá sa prepadla na mínus 24,4 bodu, čo je najnižšie od marca 2023. Domácnosti reportujú rast obáv o vlastné financie a nezamestnanosť, hoci mierne lepšie vnímajú hospodársku situáciu.
Tento rozpor, optimistické firmy a pesimistickí spotrebitelia, bude podľa analytika však len krátkodobý. Ak sa pesimizmus domácností pretaví do slabšieho dopytu, zníži to efekt pozitívneho obratu aj vo väčšine odvetví firemného sektora.
Rizikom je colná politika USA
Výhľad ostáva neistý. „Očakávame, že slabá spotreba bude aj naďalej brzdiť rast HDP. Miešať kartami budú domáce konsolidačné faktory, kde opäť hrozí rast cien pre spotrebiteľov a tým aj pokles dopytu, čo sa prejaví aj na výhľade firiem,“ poznamenal Boháček. Rizikom navyše stále ostáva podľa neho colná politika USA, ktorá môže zvýšiť ceny v spracovateľskom priemysle a následne aj pre spotrebiteľov.
Skrytým rizikom pre zhoršenie externých faktorov však môže byť podľa Boháčka aj domáca konsolidácia. „Ak by sa prijali dodatočné zdanenia technologických gigantov pôsobiacich u nás, hrozí riziko stupňovania ciel zo strany USA, čo by sa podpísalo pod vymazanie pozitívneho efektu rastu príjmov,“ uzavrel analytik.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské domácnosti podľa analytika šetria, priemysel ťahajú len silnejšie objednávky z Nemecka © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová
Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová
<< predchádzajúci článok
Šimečka nemá žiadny osobný problém s kolegami z hnutia Slovensko, ale vláda s Matovičom nie je stabilná – VIDEO
Šimečka nemá žiadny osobný problém s kolegami z hnutia Slovensko, ale vláda s Matovičom nie je stabilná – VIDEO