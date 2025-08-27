|
Streda 27.8.2025
|
27. augusta 2025
Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová
Súdna rada SR sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala predsedníčka rady Marcela ...
27.8.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala predsedníčka rady Marcela Kosová. Ako ďalej uviedla, za posledného trištvrte roka na každom alebo každom druhom zasadnutí rady musela zaradiť bod programu za účelom vyhranenia sa alebo reakcie na útok na sudcu.
„Či už zo strany politikov, alebo zo strany médií. A to je naša úloha,“ zdôraznila Kosová. Povinnosť zastať sa sudcov podľa nej súdnej rade ukladá aj Európska sieť súdnych rád, ako aj ďalšie európske inštitúcie. Sudca musí mať podľa Kosovej možnosť obrátiť sa na niekoho, keď sa na neho útočí a takou inštitúciou má byť práve súdna rada.
„Tou aj sme. Ale aj bez toho, aby sa na nás sudca obrátil, my máme byť prví v tej línii a obraňovať tých sudcov. My nevieme reálne prikázať alebo zakázať politikovi alebo médiu, aby, keď dáva kritiku, nech je korektná. Kľudne, nech je aj ostrá, tá je prípustná, ale nech to nie sú osobné útoky, nech to nie je spochybňovanie osôb sudcov,“ skonštatovala predsedníčka súdnej rady.
Zároveň Kosová doplnila, že súdna rada môže na útoky reagovať len predpísaným spôsobom. „To znamená - poukazovať na to, dávať do médií tie vyhlásenia, identifikovať tých politikov alebo aj tie médiá, a zároveň našou povinnosťou je oznamovať to aj tým európskym inštitúciám, čo robíme,“ dodala.
Zdroj: SITA.sk - Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Celý rozhovor s Marcelou Kosovou
Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita
