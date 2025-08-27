Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 27.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

27. augusta 2025

Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová


Tagy: Predsedníčka Súdnej rady SR Rozhovor Rozhovory zo Štúdia SITA Sudcovia

Súdna rada SR sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala predsedníčka rady Marcela ...



Zdieľať
img_3581 676x507 27.8.2025 (SITA.sk) - Súdna rada SR sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala predsedníčka rady Marcela Kosová. Ako ďalej uviedla, za posledného trištvrte roka na každom alebo každom druhom zasadnutí rady musela zaradiť bod programu za účelom vyhranenia sa alebo reakcie na útok na sudcu.


Či už zo strany politikov, alebo zo strany médií. A to je naša úloha,“ zdôraznila Kosová. Povinnosť zastať sa sudcov podľa nej súdnej rade ukladá aj Európska sieť súdnych rád, ako aj ďalšie európske inštitúcie. Sudca musí mať podľa Kosovej možnosť obrátiť sa na niekoho, keď sa na neho útočí a takou inštitúciou má byť práve súdna rada.

„Tou aj sme. Ale aj bez toho, aby sa na nás sudca obrátil, my máme byť prví v tej línii a obraňovať tých sudcov. My nevieme reálne prikázať alebo zakázať politikovi alebo médiu, aby, keď dáva kritiku, nech je korektná. Kľudne, nech je aj ostrá, tá je prípustná, ale nech to nie sú osobné útoky, nech to nie je spochybňovanie osôb sudcov,“ skonštatovala predsedníčka súdnej rady.

Zároveň Kosová doplnila, že súdna rada môže na útoky reagovať len predpísaným spôsobom. „To znamená - poukazovať na to, dávať do médií tie vyhlásenia, identifikovať tých politikov alebo aj tie médiá, a zároveň našou povinnosťou je oznamovať to aj tým európskym inštitúciám, čo robíme,“ dodala.

>>> Celý rozhovor s Marcelou Kosovou



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita





Zdroj: SITA.sk - Súdna rada sa zastane každého sudcu, ktorý je cieľom útokov, vyhlásila Kosová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Predsedníčka Súdnej rady SR Rozhovor Rozhovory zo Štúdia SITA Sudcovia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Súčasnú vládu vnímajú ako stabilnú najmä voliči koalície, veria aj v riadny termín parlamentných volieb
<< predchádzajúci článok
Slovenské domácnosti podľa analytika šetria, priemysel ťahajú len silnejšie objednávky z Nemecka

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 