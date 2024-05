Slovenské domácnosti si od vstupu do Európskej únie polepšili, peňaženky ľudí sú plnšie a miera nezamestnanosti je nižšia

Plnšie peňaženky

1.5.2024 (SITA.sk) - Od vstupu Slovenska do Európskej únie uplynulo už 20 rokov. V priebehu dvoch desaťročí slovenská ekonomika prešla rôznymi fázami vzostupov, kríz a stagnácií. Každú zmenu ľudia pocítili vo svojich rozpočtoch.V konečnom dôsledku sú dnes peňaženky bežných ľudí plnšie. Aj napriek rastúcim cenám v obchodoch dokáže bez závažnejších ťažkostí vyjsť s peniazmi viac ako tretina domácností, kým v období vstupu do Únie to bola podľa Eurostatu iba pätina.Šanca zvýšiť si príjem rástla spolu s možnosťou zamestnať sa. Zapojenie Slovenska do intenzívneho obchodovania na zahraničných trhoch, najmä na jednotnom trhu Európskej únie, zrýchlilo tvorbu pracovných miest.Miera nezamestnanosti z viac akospred dvoch desaťročí klesla na aktuálnychVzrástla zamestnanosť mladej generácie, seniorov aj osôb so zdravotným postihnutím.Čoraz viac domácností nakupuje tovary a služby, ktoré spoločnosť považuje za bežnú súčasť štandardnej životnej úrovne. Ažobčanov Slovenska si v období vstupu do Únie nemohlo dovoliť osobný automobil, kvalitné jedlo, dovolenku alebo mali nedoplatky na hypotékach, nájomnom alebo energiách.Do roku 2020 ich podiel klesol. Miera materiálnej deprivácie, teda odopieranie si štandardných potrieb, najrýchlejšie klesala v prvých rokoch členstva v Únii.Ak si domácnosť nemôže dovoliť bežné tovary či služby, indikuje to absolútnu chudobu. Príkladom je možnosť zabezpečiť si teplo v domácnosti. Kým po vstupe do EÚ takmerdomácností nedokázalo udržať teplo vo svojom domove, dnes je toPodiel klesol, najhoršie na tom však zostali domácnosti osamelých rodičov s neplnoletými deťmi. Schopnosť udržať si primerane vyhrievaný domov závisí od viacerých faktorov, nielen od príjmu v rodine. Svoju rolu zohráva vek a stav budovy, vonkajšia teplota v rôznych častiach krajiny a náklady na energiu.Rok po vstupe do Únie si týždennú dovolenku každý rok nemohlo dovoliťdomácností. Vlani tento podiel klesol na. Nemusí to byť zahraničná destinácia, otázka je smerovaná na týždenný pobyt mimo domova. Najviac sa v dovolenkách obmedzujú starší ako 65-roční ľudia a jednorodičovské domácnosti.Toto obmedzenie sa vzťahuje iba na cenovú dostupnosť. Netýka sa iných dôvodov, napríklad, ak cestovaniu bráni pracovná zaneprázdnenosť či zdravotné obmedzenie.Miera chudoby v slovenskej populácii klesala v dobrých časoch a zvyšovala sa v tých horších. Podiel ľudí, ohrozených chudobou, kolísal v ostatných rokoch okolo úrovne spred dvoch desaťročí. Neklesol, za čo môže kumulácia viacerých kríz.Po pandémii trhy zasiahla vojna na Ukrajine a s ňou spojené energetické a potravinové napätia, po ktorom nasledovalo strmé zvyšovanie cien. Riziko chudoby sa netýka výlučne ľudí s nízkou pracovnou intenzitou alebo bez zamestnania. Aj zamestnaní ľudia sú ohrození chudobou.Aktuálne štatistiky hovoriatakto ohrozených zamestnaných osôb. Ani v tejto oblasti sa situácia nezmenila v porovnaní s obdobím, keď Slovensko vstupovalo do EÚ. Podobné zhoršenie zaznamenali viaceré štáty Únie.