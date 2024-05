Žena sa postavila pred idúci vlak, rušňovodič už stretu nedokázal zabrániť (foto)

1.5.2024 (SITA.sk) - Žena sa postavila pred idúci vlak, na mieste zomrela. Tragická udalosť sa stala v noci v blízkosti Železničnej stanice Lamač v smere do Devínskej Novej Vsi.Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff. Polícia aktuálne vyšetruje okolnosti tragickej udalosti.Podľa doterajších informácii od polície rušňovodič počas jazdy spozoroval, ako sa pred vlak postavila žena. Rušňovodič ihneď použil rýchločinné brzdenie, no stretu už nedokázal zabrániť. Polícia ho podrobila aj dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Nikto iný sa pri nehode nezranil.„Obhliadajúci lekár na mieste určil príčinu smrti, a to devastačné zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalšie okolnosti prípadu sú v súčasnosti predmetom vyšetrovania," uzavrela polícia s tým, že sa v tejto súvislosti začalo trestné stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.