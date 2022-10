Slovenské elektrárne spustili v 3. bloku Mochoviec štiepnu reakciu

Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach už beží na minimálny kontrolovaný výkon potom, ako Slovenské elektrárne (SE) v sobotu (22.10.) spustili v novom reaktore štiepnu reakciu. Informovala o tom hovorkyňa elektrární Oľga Baková.





"Toto je veľmi dôležitý míľnik pri spúšťaní jadrového reaktora. Je to moment, keď nám jadrové palivo v reaktore ožilo a reaktor uvádzame do života. Na plný výkon by mal ísť začiatkom budúceho roka," avizoval generálny riaditeľ SE Branislav Strýček.Elektrárne odštartovali uvádzanie 3. bloku do prevádzky 9. septembra tohto roka, keď začali zavážať jadrové palivo. Štiepnu reakciu spustili po ukončení montáže reaktora a absolvovaní testov primárneho okruhu a hermetickej zóny.Riaditeľ Mochoviec Martin Mráz dodal, že na bloku sa začínajú testy fyzikálneho spúšťania a postupné zvyšovanie výkonu reaktora. "Pri prvom spúšťaní reaktora ide o komplexné skúšky, v rámci nich sa reálne overujú všetky charakteristiky aktívnej zóny reaktora," priblížil.Po absolvovaní testov v najbližších dňoch prejde tretí blok z fyzikálneho na energetické spúšťanie. Výkon reaktora sa bude postupne zvyšovať a pri 20 % bude elektráreň prvý raz prifázovaná do elektrizačnej sústavy Slovenska. Spúšťanie bude zakončené 144-hodinovým testom bloku na plnom výkone. Životnosť nového bloku je plánovaná na minimálne 60 rokov.Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach začali stavať v roku 1987. Po dlhom prerušení prác spustili SE dostavbu Mochoviec v novembri 2008. Nový jadrový blok má inštalovaný výkon 471 megawattov, čo pokryje približne 13 percent z celkovej spotreby elektriny na Slovensku. Po skúšobnej prevádzke a dosiahnutí maximálneho výkonu sa SR stane vo výrobe elektriny sebestačná.Dostavba Mochoviec sa oproti plánom výrazne predražila. Na začiatku rátali SE s nákladmi necelé tri miliardy eur, no výsledná cena bude viac ako šesť miliárd eur. Štvrtý blok EMO by sa mohol dostať do prevádzky v roku 2024. Štát má v Slovenských elektrárňach podiel 34 %.