VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Teplý október, studený november

Príjemné dni, ktoré lákajú na pobyt v prírode, sa tento mesiac zdajú byť nekonečné. Aj preto by sme mohli tohtoročný október opísať ako predĺženie leta. Budeme si tento trend môcť užívať aj budúci týždeň alebo sa treba pripraviť na sychravú jeseň?



Našťastie, počasie nám bude aj naďalej hrať do kariet. Ako pre Teraz.sk uviedol klimatológ Pavel Matejovič, „budúcom týždni bude pokračovať doterajší charakter počasia“. A hoci nemožno hovoriť o babiom lete, podľa Matejoviča bude na toto obdobie teplo. „Maximálne teploty budú vystupovať na juhu Slovenska na 18 až 21°C. Pomerne vysoké budú na túto ročnú dobu aj minimálne teploty, ktoré sa budú pohybovať okolo 10 °C.“



Treba ale ostať v strehu a nezabúdať na dáždnik. Klimatológ varuje, že slnečné počasie bude príležitostne prerušovať oblačnosť, z ktorej vyplynú aj občasné zrážky. Napriek tomu by sme si mali podľa Matejoviča mali teplé októbrové počasie vychutnať až do konca. „Mesiac ako celok by mal skončiť ako teplotne nadnormálny.“

NEDEĽA 23. 10. 2022

V noci oblačno až zamračené. V priebehu dňa postupne jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 14° až 20°C

J vietor 1 až 5 m/s



PONDELOK 24. 10. 2022

Prevažne polooblačno. Prechodne viac oblačnosti a miestami prehánky.

Minimálna teplota: 13° až 5 °C

Maximálna teplota: 15° až 22 °C

JV vietor 1 až 5 m/s



UTOROK 25. 10. 2022

Polooblačno až oblačno a ojedinele prehánky.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 15° až 21°C

Z vietor 1 až 5 m/s



STREDA 26. 10. 2022

Jasno až polooblačno.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 14° až 20°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



ŠTVRTOK 27. 10. 2022

Jasno až polojasno.

Minimálna teplota: 11° až 5°C

Maximálna teplota: 13° až 19°C

J vietor 1 až 5 m/s





PIATOK 28. 10. 2022

Občasné prehánky.

Minimálna teplota: 10° až 5 °C

Maximálna teplota: 10° až 18°C

SZ vietor 1 až 5 m/s



Zdroj: imeteo.sk

Foto: codnes.sk