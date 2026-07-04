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04. júla 2026
Slovenské firmy sa pripravujú o čas aj peniaze, najväčšou brzdou HR je stále Excel
Odborníci upozorňujú, že nadmerné spoliehanie sa na tabuľky pripravuje personalistov až o 20 hodín pracovného času mesačne. Digitalizácia personálnych procesov na Slovensku napreduje pomalšie ako vo ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Odborníci upozorňujú, že nadmerné spoliehanie sa na tabuľky pripravuje personalistov až o 20 hodín pracovného času mesačne.
Digitalizácia personálnych procesov na Slovensku napreduje pomalšie ako vo viacerých krajinách sveta. Napriek rastúcej ponuke moderných HR systémov zostáva Excel pre väčšinu firiem každodenným pracovným nástrojom.
Podľa prieskumu HR systému Humanet až 82 percent respondentov uviedlo, že Excel využíva aspoň raz mesačne, zatiaľ čo globálny priemer podľa prieskumu HR.com State of People Analytics 2024 dosahuje 63 percent.
Odborníci upozorňujú, že nadmerné spoliehanie sa na tabuľky pripravuje personalistov až o 20 hodín pracovného času mesačne. Excel zostáva obľúbený najmä pre svoju dostupnosť a jednoduchosť používania. Práve tieto výhody sa však pri spracovaní väčšieho množstva údajov menia na nevýhodu.
„Časté využívanie tohto nástroja sa však v praxi stáva bariérou pri konsolidácii dát. Vyžaduje si manuálne zásahy, čo znamená časovú záťaž pre HR tímy, zvyšuje riziko chýb a závislosť reportingu od individuálnej práce,“ upozorňuje riaditeľ pre stratégie spoločnosti Humanet Milan Urbaník.
Digitalizácia pritom v niektorých oblastiach personálneho riadenia zaostáva ešte výraznejšie. Podľa výsledkov prieskumu využíva 15 percent spoločností pri nábore nových zamestnancov a ich zaškoľovaní ako hlavný nástroj stále papier.
Rovnaký prístup pretrváva aj pri správe zamestnaneckých benefitov, kde papier alebo Excel používa 42 percent firiem, a pri HR reportingu či analytike, kde zastarané postupy využíva 46 percent spoločností.
Naopak, tam, kde firmy čelia prísnym legislatívnym požiadavkám, je úroveň digitalizácie výrazne vyššia. Plne automatizované alebo integrované systémy využíva 74 percent spoločností pri spracovaní miezd a 62 percent pri evidencii dochádzky.
„Odráža to legislatívnu náročnosť a dostupnosť mzdových systémov na trhu,“ vysvetľuje Urbaník. Prieskum Humanetu, do ktorého sa zapojilo 88 HR manažérov a riaditeľov z 27 odvetví, zároveň ukázal, že pokročilé digitálne nástroje dnes využíva už 94 percent spoločností.
Problémom však zostáva ich vzájomná neprepojenosť. Až tri zo štyroch firiem pracujú s viac ako dvoma systémami, ktoré spolu nekomunikujú. To vedie k roztrieštenosti dát, zvyšuje administratívnu záťaž a komplikuje efektívne vyhodnocovanie informácií.
„Práve roztrieštenosť dát naprieč viacerými systémami je aktuálne jednou z najväčších výziev pre HR profesionálov,“ konštatuje Urbaník. Pozitívnym trendom je rastúce využívanie zamestnaneckej samoobsluhy.
Zamestnanci si prostredníctvom digitálnych systémov čoraz častejšie sami spravujú dochádzku, dovolenky, vybavujú potvrdenia, aktualizujú osobné údaje alebo absolvujú školenia bez potreby zapojenia personalistov. Takéto riešenia podľa prieskumu nevyužíva už len 19 percent firiem.
Význam automatizácie potvrdzujú aj zahraničné analýzy. Štúdia spoločnosti Gartner uvádza, že HR špecialisti venujú každý týždeň desať až pätnásť hodín odpovedaniu na otázky zamestnancov, ktoré by pri kvalitne nastavených personálnych systémoch dokázali vyriešiť sami.
Do personálneho riadenia zároveň čoraz intenzívnejšie preniká umelá inteligencia. Niektorý z AI nástrojov už využívajú tri z piatich slovenských spoločností a záujem o tieto technológie rastie. Aj vo svete sa využívanie umelej inteligencie v oblasti riadenia ľudských zdrojov počas uplynulého roka takmer zdvojnásobilo.
Firmy si zároveň uvedomujú ekonomický prínos digitalizácie. Viac ako tretina oslovených spoločností plánuje v najbližších 12 mesiacoch zvýšiť investície do rozvoja HR technológií. Prioritou sú najmä interná komunikácia, budovanie značky zamestnávateľa, hodnotenie zamestnancov, analytika, reporting a nábor.
Tieto plány prichádzajú napriek tomu, že polovica firiem zápasí s obmedzenými rozpočtami po negatívnom dosahu vládnych opatrení a 42 percent spoločností označuje za hlavnú prekážku rozvoja nedostatok IT kapacít. Podľa Milana Urbaníka sa investície do digitalizácie firmám vracajú pomerne rýchlo.
„Priemerná rentabilita transformácie sa pohybuje na úrovni 120 percent. Ak firmu stojí transformácia počas piatich rokov napríklad desaťtisíc eur, na nákladoch za ten čas ušetrí 22 tisíc eur,“ uvádza.
V situácii, keď slovenský trh práce dlhodobo zápasí s nedostatkom skúsených HR odborníkov, môže byť automatizácia jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť administratívnu záťaž personálnych oddelení a zvýšiť ich efektivitu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské firmy sa pripravujú o čas aj peniaze, najväčšou brzdou HR je stále Excel © SITA Všetky práva vyhradené.
Digitalizácia personálnych procesov na Slovensku napreduje pomalšie ako vo viacerých krajinách sveta. Napriek rastúcej ponuke moderných HR systémov zostáva Excel pre väčšinu firiem každodenným pracovným nástrojom.
Podľa prieskumu HR systému Humanet až 82 percent respondentov uviedlo, že Excel využíva aspoň raz mesačne, zatiaľ čo globálny priemer podľa prieskumu HR.com State of People Analytics 2024 dosahuje 63 percent.
Strata dvadsiatich hodín pracovného času
Odborníci upozorňujú, že nadmerné spoliehanie sa na tabuľky pripravuje personalistov až o 20 hodín pracovného času mesačne. Excel zostáva obľúbený najmä pre svoju dostupnosť a jednoduchosť používania. Práve tieto výhody sa však pri spracovaní väčšieho množstva údajov menia na nevýhodu.
„Časté využívanie tohto nástroja sa však v praxi stáva bariérou pri konsolidácii dát. Vyžaduje si manuálne zásahy, čo znamená časovú záťaž pre HR tímy, zvyšuje riziko chýb a závislosť reportingu od individuálnej práce,“ upozorňuje riaditeľ pre stratégie spoločnosti Humanet Milan Urbaník.
Digitalizácia pritom v niektorých oblastiach personálneho riadenia zaostáva ešte výraznejšie. Podľa výsledkov prieskumu využíva 15 percent spoločností pri nábore nových zamestnancov a ich zaškoľovaní ako hlavný nástroj stále papier.
Využitie pokročilých digitálnych nástrojov
Rovnaký prístup pretrváva aj pri správe zamestnaneckých benefitov, kde papier alebo Excel používa 42 percent firiem, a pri HR reportingu či analytike, kde zastarané postupy využíva 46 percent spoločností.
Naopak, tam, kde firmy čelia prísnym legislatívnym požiadavkám, je úroveň digitalizácie výrazne vyššia. Plne automatizované alebo integrované systémy využíva 74 percent spoločností pri spracovaní miezd a 62 percent pri evidencii dochádzky.
„Odráža to legislatívnu náročnosť a dostupnosť mzdových systémov na trhu,“ vysvetľuje Urbaník. Prieskum Humanetu, do ktorého sa zapojilo 88 HR manažérov a riaditeľov z 27 odvetví, zároveň ukázal, že pokročilé digitálne nástroje dnes využíva už 94 percent spoločností.
Samostatné spracovanie dochádzky
Problémom však zostáva ich vzájomná neprepojenosť. Až tri zo štyroch firiem pracujú s viac ako dvoma systémami, ktoré spolu nekomunikujú. To vedie k roztrieštenosti dát, zvyšuje administratívnu záťaž a komplikuje efektívne vyhodnocovanie informácií.
„Práve roztrieštenosť dát naprieč viacerými systémami je aktuálne jednou z najväčších výziev pre HR profesionálov,“ konštatuje Urbaník. Pozitívnym trendom je rastúce využívanie zamestnaneckej samoobsluhy.
Zamestnanci si prostredníctvom digitálnych systémov čoraz častejšie sami spravujú dochádzku, dovolenky, vybavujú potvrdenia, aktualizujú osobné údaje alebo absolvujú školenia bez potreby zapojenia personalistov. Takéto riešenia podľa prieskumu nevyužíva už len 19 percent firiem.
Interná komunikácia a budovanie značky
Význam automatizácie potvrdzujú aj zahraničné analýzy. Štúdia spoločnosti Gartner uvádza, že HR špecialisti venujú každý týždeň desať až pätnásť hodín odpovedaniu na otázky zamestnancov, ktoré by pri kvalitne nastavených personálnych systémoch dokázali vyriešiť sami.
Do personálneho riadenia zároveň čoraz intenzívnejšie preniká umelá inteligencia. Niektorý z AI nástrojov už využívajú tri z piatich slovenských spoločností a záujem o tieto technológie rastie. Aj vo svete sa využívanie umelej inteligencie v oblasti riadenia ľudských zdrojov počas uplynulého roka takmer zdvojnásobilo.
Firmy si zároveň uvedomujú ekonomický prínos digitalizácie. Viac ako tretina oslovených spoločností plánuje v najbližších 12 mesiacoch zvýšiť investície do rozvoja HR technológií. Prioritou sú najmä interná komunikácia, budovanie značky zamestnávateľa, hodnotenie zamestnancov, analytika, reporting a nábor.
Investície do digitalizácie
Tieto plány prichádzajú napriek tomu, že polovica firiem zápasí s obmedzenými rozpočtami po negatívnom dosahu vládnych opatrení a 42 percent spoločností označuje za hlavnú prekážku rozvoja nedostatok IT kapacít. Podľa Milana Urbaníka sa investície do digitalizácie firmám vracajú pomerne rýchlo.
„Priemerná rentabilita transformácie sa pohybuje na úrovni 120 percent. Ak firmu stojí transformácia počas piatich rokov napríklad desaťtisíc eur, na nákladoch za ten čas ušetrí 22 tisíc eur,“ uvádza.
V situácii, keď slovenský trh práce dlhodobo zápasí s nedostatkom skúsených HR odborníkov, môže byť automatizácia jedným z najúčinnejších spôsobov, ako znížiť administratívnu záťaž personálnych oddelení a zvýšiť ich efektivitu.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské firmy sa pripravujú o čas aj peniaze, najväčšou brzdou HR je stále Excel © SITA Všetky práva vyhradené.
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