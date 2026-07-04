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04. júla 2026
Väčšie slovenské a české e-shopy výrazne napredujú. Plánujú zvýšiť investície a expandovať
Tagy: Česká republika Digitalizácia E-commerce E-commerce Slovakia E-shopy Expanzia Marketing Retail
Podľa prieskumu zažívajú prevádzkovatelia stredných a veľkých e-shopov dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. Slovenská a česká e-commerce scéna sa vyvíja v prospech väčších ...
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4.7.2026 (SITA.sk) - Podľa prieskumu zažívajú prevádzkovatelia stredných a veľkých e-shopov dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj.
Slovenská a česká e-commerce scéna sa vyvíja v prospech väčších hráčov na trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý zrealizovala agentúra B-inside medzi prevádzkovateľmi viac ako 430 e-shopov, strední a veľkí prevádzkovatelia zažívajú dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. Väčšina menších e-shopov čelí stagnácii.
Celkom 38 percent respondentov uviedlo, že ich e-shop dlhodobo rastie, ďalších 46 percent zažíva kolísavé obdobia, ale celkovo si udržiava stabilnú úroveň podnikania. Iba 16 percent priznáva stagnáciu alebo pokles.
Rozdiely sú výrazné podľa veľkosti e-shopu. Len 19 percent mini e-shopov dosahuje rast, zatiaľ čo 55 percent stredne veľkých a 57 percent veľkých hráčov zaznamenáva dlhodobý rast. Stagnáciu priznáva takmer tretina mini e-shopov, ale len 4 percentá veľkých.
Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v Seyfore, vysvetľuje, že väčšie e-shopy majú širšiu zákaznícku základňu, lepšie procesy a viac možností investovať. Výrazný alebo mierny rast očakáva 71 percent stredných a 73 percent veľkých e-shopov, zatiaľ čo medzu mini e-shopmi tento podiel klesá na 46 percent.
Medzi hlavné plány patria rozširovanie sortimentu (63 percent), investície do marketingu (viac ako 50 percent) a expanzia na zahraničné trhy (36 percent). Štvrtina plánuje rozšírenie tímu a 22 percent zvažuje spustenie ďalšieho e-shopu.
Len päť percent prevádzkovateľov uvažuje o obmedzení alebo ukončení činnosti. Podľa Komárka e-commerce na Slovensku a v Česku vstupuje do zrelšej fázy, kde firmy nevsádzajú na náhlu zmenu, ale na postupné zlepšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom investícií do sortimentu, marketingu a expanzie.
Prieskum bol realizovaný v roku 2025 medzi e-shopmi rôznych veľkostí v Českej republike a na Slovensku. Zameriaval sa aj na digitalizáciu e-commerce a prekážky v rozvoji podnikania.
Seyfor, a. s., je významným európskym dodávateľom ICT riešení s viac ako 2 200 zamestnancami a pôsobnosťou v 42 krajinách. V Česku je lídrom vo výrobe účtovných, ERP, mzdových a HR systémov a rozšíril portfólio o pokladničné systémy, softvér na riadenie náboru a digitálnu transformáciu.
Ovládajúcimi vlastníkmi sú slovenská spoločnosť Sandberg Capital a český podnikateľ Martin Cígler. Firma vznikla v roku 1990 ako Cígler Software a medzi rokmi 2017 – 2022 pôsobila pod značkou Solitea.
Zdroj: SITA.sk - Väčšie slovenské a české e-shopy výrazne napredujú. Plánujú zvýšiť investície a expandovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská a česká e-commerce scéna sa vyvíja v prospech väčších hráčov na trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý zrealizovala agentúra B-inside medzi prevádzkovateľmi viac ako 430 e-shopov, strední a veľkí prevádzkovatelia zažívajú dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. Väčšina menších e-shopov čelí stagnácii.
Stabilná úroveň podnikania
Celkom 38 percent respondentov uviedlo, že ich e-shop dlhodobo rastie, ďalších 46 percent zažíva kolísavé obdobia, ale celkovo si udržiava stabilnú úroveň podnikania. Iba 16 percent priznáva stagnáciu alebo pokles.
Rozdiely sú výrazné podľa veľkosti e-shopu. Len 19 percent mini e-shopov dosahuje rast, zatiaľ čo 55 percent stredne veľkých a 57 percent veľkých hráčov zaznamenáva dlhodobý rast. Stagnáciu priznáva takmer tretina mini e-shopov, ale len 4 percentá veľkých.
Investície do marketingu
Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v Seyfore, vysvetľuje, že väčšie e-shopy majú širšiu zákaznícku základňu, lepšie procesy a viac možností investovať. Výrazný alebo mierny rast očakáva 71 percent stredných a 73 percent veľkých e-shopov, zatiaľ čo medzu mini e-shopmi tento podiel klesá na 46 percent.
Medzi hlavné plány patria rozširovanie sortimentu (63 percent), investície do marketingu (viac ako 50 percent) a expanzia na zahraničné trhy (36 percent). Štvrtina plánuje rozšírenie tímu a 22 percent zvažuje spustenie ďalšieho e-shopu.
Len päť percent prevádzkovateľov uvažuje o obmedzení alebo ukončení činnosti. Podľa Komárka e-commerce na Slovensku a v Česku vstupuje do zrelšej fázy, kde firmy nevsádzajú na náhlu zmenu, ale na postupné zlepšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom investícií do sortimentu, marketingu a expanzie.
Digitalizácia e-commerce
Prieskum bol realizovaný v roku 2025 medzi e-shopmi rôznych veľkostí v Českej republike a na Slovensku. Zameriaval sa aj na digitalizáciu e-commerce a prekážky v rozvoji podnikania.
Seyfor, a. s., je významným európskym dodávateľom ICT riešení s viac ako 2 200 zamestnancami a pôsobnosťou v 42 krajinách. V Česku je lídrom vo výrobe účtovných, ERP, mzdových a HR systémov a rozšíril portfólio o pokladničné systémy, softvér na riadenie náboru a digitálnu transformáciu.
Ovládajúcimi vlastníkmi sú slovenská spoločnosť Sandberg Capital a český podnikateľ Martin Cígler. Firma vznikla v roku 1990 ako Cígler Software a medzi rokmi 2017 – 2022 pôsobila pod značkou Solitea.
Zdroj: SITA.sk - Väčšie slovenské a české e-shopy výrazne napredujú. Plánujú zvýšiť investície a expandovať © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Česká republika Digitalizácia E-commerce E-commerce Slovakia E-shopy Expanzia Marketing Retail
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