Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 4.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Prokop
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

04. júla 2026

Väčšie slovenské a české e-shopy výrazne napredujú. Plánujú zvýšiť investície a expandovať


Tagy: Česká republika Digitalizácia E-commerce E-commerce Slovakia E-shopy Expanzia Marketing Retail

Podľa prieskumu zažívajú prevádzkovatelia stredných a veľkých e-shopov dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj.  Slovenská a česká e-commerce scéna sa vyvíja v prospech väčších ...



Zdieľať
4.7.2026 (SITA.sk) - Podľa prieskumu zažívajú prevádzkovatelia stredných a veľkých e-shopov dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. 


Slovenská a česká e-commerce scéna sa vyvíja v prospech väčších hráčov na trhu. Podľa prieskumu spoločnosti Seyfor, ktorý zrealizovala agentúra B-inside medzi prevádzkovateľmi viac ako 430 e-shopov, strední a veľkí prevádzkovatelia zažívajú dlhodobý rast a plánujú ďalšie investície a rozvoj. Väčšina menších e-shopov čelí stagnácii.

Stabilná úroveň podnikania


Celkom 38 percent respondentov uviedlo, že ich e-shop dlhodobo rastie, ďalších 46 percent zažíva kolísavé obdobia, ale celkovo si udržiava stabilnú úroveň podnikania. Iba 16 percent priznáva stagnáciu alebo pokles.

Rozdiely sú výrazné podľa veľkosti e-shopu. Len 19 percent mini e-shopov dosahuje rast, zatiaľ čo 55 percent stredne veľkých a 57 percent veľkých hráčov zaznamenáva dlhodobý rast. Stagnáciu priznáva takmer tretina mini e-shopov, ale len 4 percentá veľkých.

Investície do marketingu


Tomáš Komárek, riaditeľ obchodnej divízie Money ERP a Vario v Seyfore, vysvetľuje, že väčšie e-shopy majú širšiu zákaznícku základňu, lepšie procesy a viac možností investovať. Výrazný alebo mierny rast očakáva 71 percent stredných a 73 percent veľkých e-shopov, zatiaľ čo medzu mini e-shopmi tento podiel klesá na 46 percent.

Medzi hlavné plány patria rozširovanie sortimentu (63 percent), investície do marketingu (viac ako 50 percent) a expanzia na zahraničné trhy (36 percent). Štvrtina plánuje rozšírenie tímu a 22 percent zvažuje spustenie ďalšieho e-shopu.

Len päť percent prevádzkovateľov uvažuje o obmedzení alebo ukončení činnosti. Podľa Komárka e-commerce na Slovensku a v Česku vstupuje do zrelšej fázy, kde firmy nevsádzajú na náhlu zmenu, ale na postupné zlepšovanie konkurencieschopnosti prostredníctvom investícií do sortimentu, marketingu a expanzie.

Digitalizácia e-commerce


Prieskum bol realizovaný v roku 2025 medzi e-shopmi rôznych veľkostí v Českej republike a na Slovensku. Zameriaval sa aj na digitalizáciu e-commerce a prekážky v rozvoji podnikania.

Seyfor, a. s., je významným európskym dodávateľom ICT riešení s viac ako 2 200 zamestnancami a pôsobnosťou v 42 krajinách. V Česku je lídrom vo výrobe účtovných, ERP, mzdových a HR systémov a rozšíril portfólio o pokladničné systémy, softvér na riadenie náboru a digitálnu transformáciu.

Ovládajúcimi vlastníkmi sú slovenská spoločnosť Sandberg Capital a český podnikateľ Martin Cígler. Firma vznikla v roku 1990 ako Cígler Software a medzi rokmi 2017 – 2022 pôsobila pod značkou Solitea.


Zdroj: SITA.sk - Väčšie slovenské a české e-shopy výrazne napredujú. Plánujú zvýšiť investície a expandovať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká republika Digitalizácia E-commerce E-commerce Slovakia E-shopy Expanzia Marketing Retail
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Slovenské firmy sa pripravujú o čas aj peniaze, najväčšou brzdou HR je stále Excel

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 