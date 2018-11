Slovenské firmy v Azerbajdžane za problém považujú najmä vysoké clo

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 14. novembra (TASR) - Slovenskí podnikatelia majú záujem o prienik na azerbajdžanský trh. Niektorým sa to už podarilo, v krajine však narážajú aj na určité ťažkosti. Problém napríklad vidia vo vysokom cle.Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) hovorí o niekoľkých prekážkach, s ktorými sa môžu slovenskí podnikatelia stretnúť na azerbajdžanskom trhu. V obchodnej činnosti je veľkým problémom existujúci zákaz platieb vopred, čo prináša veľké riziko pre dodávateľov. Problémové je i vymáhanie týchto platieb a prakticky nemožnosť ich súdneho vymáhania. "povedal pre TASR riaditeľ odboru zahraničného obchodu v SARIO Tibor Buček.Korupcia v Azerbajdžane je podľa jeho slov na strednej úrovni.doplnil Buček.Problém však vidí v prípade cla a dvojitého zdanenia. "vysvetlil Buček. Chýbajúca dohoda o zamedzení dvojitého zdanenia a ochrane investícií má za následok, že pri obchodnej a investičnej činnosti neexistuje pre slovenských podnikateľov právna ochrana.Slovenský rezort financií je však už vo finálnej fáze prípravy zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Šéf rezortu Peter Kažimír (Smer-SD) v utorok (13.11.) vyhlásil, že je v záujme oboch vlád, aby reagovali na najaktuálnejšie znenie medzinárodných zmlúv. Tiež sa pripravuje zmluva o ochrane investícií. Kažimír už odovzdal azerbajdžanskej vláde modelovú zmluvu, ktorú bude teraz pripomienkovať.Slovenské firmy, ktoré v Azerbajdžane podnikajú, majú dobré skúsenosti s týmto trhom, problém však vidia najmä vo vysokých clách. To je aj skúsenosť slovenskej rodinnej firmy, ktorá sa zaoberá výrobou a zušľachťovaním kryštálového skla.konštatoval pre TASR majiteľ spoločnosti Sonne Chrystal Ondrej Trčan. V Azerbajdžane nevníma nedostatok pracovnej sily. "doplnil Trčan s tým, že v Azerbajdžane je dopyt po kryštálových výrobkoch zo Slovenska, ale aj z Českej republiky.Jeho obchodný partner v Azerbajdžane má so slovenskou firmou dobré skúsenosti.potvrdil riaditeľ RN company a Trčanov partner Rasim Samadov.Obchodné príležitosti v Azerbajdžane hľadá aj slovenská spoločnosť MediaTech, ktorá podniká v oblasti profesionálnych audiovizuálnych technológií.povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Bohumil Tonkovič. Ocenil, že podnikatelia dostali možnosť vycestovať do tejto krajiny počas oficiálnej návštevy premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD).dodal Tonkovič.