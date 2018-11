Zisk energetickej spoločnosti RWE za prvých deväť mesiacov klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 14. novembra (TASR) - Nemecká energetická spoločnosť RWE zaznamenala za prvých deväť mesiacov roka pokles prevádzkového zisku. Môžu za to nižšie príjmy z lignitu a jadrovej energetiky.Upravený čistý zisk RWE bez jednorazových položiek v období január - september 2018 klesol na 645 miliónov eur z 930 miliónov eur v predchádzajúcom roku.Upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil na 1,3 miliardy eur z vlaňajších 1,7 miliardy eur. Dôvodom bol najmä pokles marží a nižšia produkcia lignitu aj jadrovej divízie, uviedol RWE. V týchto číslach nie sú zahrnuté výsledky spoločnosti Innogy.RWE dodal, že stále očakáva za celý rok EBITDA v pásme od 1,4 do 1,7 miliardy eur a upravený čistý zisk od 500 do 800 miliónov eur. Spoločnosť potvrdila svoj výhľad na dividendu.Nemecký koncern tiež uviedol, že proces predaja jeho podielu v Innogy konkurenčnej spoločnosti E.ON napreduje a stále očakáva, že v lete 2019 dostane zelenú aj od protimonopolných úradov.