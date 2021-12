Slovenské florbalistky si na MS poradili s Nórkami, v nedeľu tak môžu vyrovnať svoje maximum

Víťazný gól strelila Šponiarová

Slovenky dali do toho všetko

Na favoritky stále nestačia

4.12.2021 (Webnoviny.sk) - Už len jedno víťazstvo delí slovenské reprezentantky vo florbale, aby na majstrovstvách sveta vo švédskej Uppsale vyrovnali svoje historické maximum na tomto fóre z Bratislavy 2017, je ním konečná piata priečka.Slovenky vo Švédsku v sobotu zdolali v skupine o 5. - 8. miesto Nórky po tuhom boji tesne 5:4 a v nedeľu v zápase o konečnú piatu pozíciu vyzvú o 10.00 h Poľky.Slovenské florbalistky síce v sobotu inkasovali už v 15. sekunde, no v prvej tretine sa im podarilo otočiť na 2:1 gólmi Michaely Šponiarovej a Kristíny Hudákovej. Na začiatku druhej časti síce Nórky vyrovnali na 2:2, ale náskok dvoch gólov pre výber SR zariadili Katarína Klapitová s Denisou Ferenčíkovou.Súperky pred druhou sirénou ešte skorigovali, no v tretej tretine Šponiarová v 45. minúte strelila svoj druhý gól v zápase, ktorý bol v konečnom dôsledku víťazný. V závere totiž súperky už len upravili na 4:5 z ich pohľadu."Bol to veľmi náročný zápas, no keďže sme ho vyhrali, hodnotím ho kladne. Po včerajšej facke od Švajčiarok, keď sa nám rozplynul sen o historickom postupe do semifinále, to po niekoľkých hodinách proti Nórkam nebolo fakt jednoduché. Nevyšiel nám úvod, čo nám nepomohlo, no teší ma, že to dievčatá zvládli a dali do toho všetko. Mrzí ma trochu slabšia strelecká produktivita. Prvý stupienok k piatemu miestu je za nami a uvidíme zajtra," povedal po sobotňajšom triumfe kouč slovenského tímu Michal Jedlička.Autorka jedného z presných zásahov Sloveniek Denisa Ferenčíková doplnila: "Úspešný súboj s Nórkami sme uhrali po krátkej regenerácii silou vôle a všetko sme si museli nastaviť v hlavách. Väčšinu súboja sme podľa mňa boli lepším tímom až na ten záver, ktorý sme trochu nezvládli. Spravili sme s dievčatami veľký krok k tomu, aby sme skončili na piatom mieste."Slovenské florbalistky sa na MS už štvrtýkrát bez prerušenia dostali do štvrťfinále, no rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch v ňom nestačili na favoritky, keď v piatok večer podľahli Švajčiarkam vysoko 1:12. Na predchádzajúcom svetovom šampionáte obsadili Slovenky šiestu priečku.