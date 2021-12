Slovenkám sa nepodarilo zopakovať maximum z MS, po prehre s Poľkami skončili na šiestom mieste

Ferenčíkovej rozlúčka s kariérou

Slovenky opäť nestačili na favoritky

5.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenské reprezentantky vo florbale obsadili na majstrovstvách sveta vo švédskej Uppsale konečné šieste miesto.V záverečnom svojom vystúpení v súboji o piatu priečku Slovenky podľahli Poľkám 3:4 a nezopakovali svoje maximum z majstrovstiev sveta, ktorým bolo práve piate miesto na "domácom" šampionáte v roku 2017 v Bratislave.V jednom z najvyrovnanejších zápasov na MS 2021 v Uppsale Slovenky po prvej tretine viedli gólom Kláry Grossovej 1:0. V druhej tretine Poľky dvoma gólmi otočili na 2:1, ale presné zásahy Denisy Ferenčíkovej a Paulíny Hudákovej v 26. a 32. min opäť znamenali tesný náskok Sloveniek.Malwina Zagorská však ešte do konca druhej časti hry vyrovnala na 2:2 a o víťazstve poľských reprezentantiek rozhodla svojím druhým gólom v zápase Justyna Krzywaková. Jej pokus z veľkej diaľky prešiel brankárke Jane Dupčákovej pomedzi prsty.O minútu a pol neskôr mala Denisa Ferenčíková veľkú šancu na vyrovnanie, ale nepremenila trestný nájazd. Práve Ferenčíková, ktorá na MS vo Švédsku nastrieľala päť gólov, sa v zápase proti Poľkám lúčila s reprezentačnou kariérou. Súboj číslo 101 bol pre ňu posledný.Slovenské florbalistky sa na MS už štvrtýkrát bez prerušenia dostali do štvrťfinále, no rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch v ňom nestačili na favoritky, keď ešte v piatok večer podľahli Švajčiarkam vysoko 1:12. Na predchádzajúcom svetovom šampionáte obsadili Slovenky rovnako šiestu priečku.