Slovenské hádzanárky dosiahli na MS druhé víťazstvo, zabojujú o zisk Prezidentského pohára

Súperky vytiahli defenzívu

Vo finále bude zrejme súperom Angola

11.12.2021 (Webnoviny.sk) - Po troch prehrách v základnej skupine sa slovenské reprezentantky v hádzanej naladili na majstrovstvách sveta v Španielsku na víťaznú vlnu a v Llírii si pripísali už druhý triumf, keď v boji o Prezidentský pohár (25.-32. miesto) po hráčkach Tuniska (31:27) zdolali aj výber Paraguaja (33:27).Keďže ich najbližšie súperky Číňanky sa museli odhlásiť z turnaja pre výskyt koronavírusu vo výprave, Slovenky sa stali víťazkami 2. skupiny a na šampionáte ich čaká už len jedno meranie síl - v stredu 15. decembra o konečnú 25. priečku a zisk Prezidentského pohára."V prvom polčase sme mali problém adaptovať sa na hru súpera. Na našom bránkovisku bol neustály tlak, nevyhrávali sme osobné súboje, nezdvojovali a zle reagovali. Po zmene strán sme mali už inú obranu, ktorá nútila strieľať Paraguajčanky z nepripravených pozícií a mohli sme chodiť do protiútokov. Súperky vytiahli defenzívu, čo nám robilo ťažkosti pri postupnom útoku, keďže bola narušená plynulosť hry. Sme však radi, že sme duel dotiahli do relatívne jednoznačného víťazstva a postupu do finále Prezidentského pohára," zhodnotil piatkový triumfe nad juhoamerickým výberom kouč slovenského tímu Pavol Streicher, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej (SZH).Za najlepšiu hráčku SR v tomto súboji vyhlásili Barboru Lanczovú, ktorá bola s deviatimi presnými zásahmi najlepšou strelkyňou súboja. "Tento zápas sme nezačali najlepšie a ťahalo sa to s nami celý prvý polčas. Do druhého polčasu sme nastúpili viac koncentrované, začali sme viac bojovať. Aj keď tam bolo dosť chýb, druhé dejstvo sme zvládli oveľa lepšie a dotiahli sme to do víťazného konca. Veľmi sa tešíme na finále,“ povedal slovenská spojka.Piatimi gólmi sa na triumfe nad Paraguajom podieľala krídelníčka Bibiana Štefaniková. "Sme rady, že sme vyhrali, ale zároveň sme sklamané z nášho výkonu. Prvých desať minút to bolo ešte dobré, ale potom sme zlyhali v obrane, kde sme si nepomáhali. V útoku sme hrali tiež staticky. Ideme však do finále, kde nás pravdepodobne bude čakať Angola, na ktorú máme čas pripravovať sa najbližšie štyri dni. Pôjdeme do toho s cieľom vyhrať," doplnila na web slovkakhandball.sk.O spomenutý Prezidentský pohár budú Slovenky ako víťazky 2. skupiny bojovať proti najlepšiemu tímu z 1. skupiny. Kvarteto Angola, Uzbekistan, Irán a Kamerun bude o prvú priečku bojovať do pondelka, takže meno súperiek pre výber SR bude známy pravdepodobne až po víkende.