Slovenské hádzanárky podľahli Švédkam v odvete play off

Šaľa 6. júna (TASR) - Slovenské hádzanárky nepostúpili na majstrovstvá sveta 2019 do Japonska. Vo štvrtkovej odvete play off kvalifikácie prehrali v Šali so Švédkami 24:45, v minulotýždňovom prvom dueli podľahli 18:33.