Slovenskí futbalisti do 21 rokov vysoko zdolali rovesníkov z Arménska

prípravné stretnutie futbalistov do 21 rokov:



Žiar nad Hronom



Slovensko – Arménsko 6:0 (2:0)



Góly: 15. a 52. Sluka, 53. a 56. Strelec, 41. Tupta, 59. Nazarjan (vlastný). Bez kariet, rozhodovali: Zelinka (ČR) – Hrčka, Jánošík (obaja SR), 1236 divákov



Slovensko: Vantruba (46. Valach) – Vallo, Šulek (64. Baumgartner), Bednár, Sluka (80. Vojtko) – Špyrka (64. Adamec), Pokorný (80. Gamboš), Herc – Kolesár (64. Oravec), Tupta (46. Strelec), Chobot (86. Kvocera)



Arménsko: Aslanjan (58. Melikan) – A. Mkrtčjan, Chačumjan, Nazarjan, Asiljan (58. Chačatrjan)– Melkonjan (80. M. Petrosjan), R. Mkrtčjan, Nadirjan (58. Vardanjan), Movsisjan (58. Nahapetjan) – E. Petrosjan (46. Hovhanisjan), Azizjan (46. Nalbandjan)

Žiar nad Hronom 6. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov zvíťazili vo štvrtkovom domácom prípravnom stretnutí nad arménskymi rovesníkmi 6:0. Dva góly na štadióne v Žiari nad Hronom strelili Branislav Sluka aj David Strelec, jeden zásah pridal Ľubomír Tupta a hostia raz skórovali do vlastnej siete.Pre zverencov Adriana Guľu to bola predposledná previerka pred jesenným štartom kvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 tejto vekovej kategórie. V nedeľu 9. júna o 15.00 h nastúpia na neutrálnej pôde v rakúskom Zell am See proti vrstovníkom z Česka.