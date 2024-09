Slovenské hádzanárky vstúpili úspešne do prípravy na ME, prvý duel rozhodla svojím gólom brankárka

Netradičný gól od brankárky

Majstrovstvá Európy hádzanárok

28.9.2024 (SITA.sk) - Slovenské reprezentantky v hádzanej vstúpili úspešne do prípravy na majstrovstvá Európy, ktoré ich na prelome novembra a decembra čakajú v Rakúsku. Zverenky trénera Jorgeho Dueňasa v Bratislave zdolali hráčky Faerských ostrovov tesne 24:23, keď v polčasovej prestávke prehrávali 12:14.Duel bol súčasťou benefičnej akcie Hádzaná pre život. Odveta je na programe už v sobotu popoludní v Šamoríne. Vo väčšej časti duelov v ŠH Pasienky ťahali Slovenky za kratší koniec a prehrávali.V záverečnej desaťminútovke však otočili stav a rozhodnutie priniesla netradičná strelkyňa - brankára Iryna Jablonská-Bobaľová. Tá za nerozhodného stavu 23:23 najprv strelila cez celú hraciu plochu víťazný gól, ktorý vzápätí podčiarkla skvelým zákrokom a odvrátila ním vyrovnanie."Snažila som sa čo najviac pomôcť družstvu. Začiatok nebol z našej strany ideálny, ale rozhoduje sa v závere. Posledná desaťminútovka nám vyšla. Pri tej strele som si až tak neverila, ale máme to natrénované z klubu. Som šťastná, že nám to pomohlo k víťazstvu," cituje gólmanku Iuventy Michalovce oficiálny web Slovenského zväzu hádzanej. Realizačný tím slovenského družstva napriek triumfu nemohol byť spokojný."Nebolo to z našej strany stretnutie, s ktorým by sme mohli byť spokojní. Teší nás víťazstvo, ktoré sme dosiahli vďaka brankárke Jablonskej. Súperky nám v záverečnej desaťminútovke umožnili vrátiť sa do zápasu technickými chybami. Záver sme nezvládli takticky, keď sme Faerčankám poskytli dve možnosti na vyrovnanie," uviedol asistent trénera Peter Pčola Tohtoročné ME hádzanárok sa konajú od 28. novembra do 15. decembra v troch krajinách, okrem Rakúska turnaj hostia aj Maďarsko a Švajčiarsko. Slovenky v základnej E-skupine v Innsbrucku vyzvú domáce Rakúšanky, Slovinky a Nórky. V prípade postupu ďalej ich nasledujúce súboje čakajú vo Viedni.