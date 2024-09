Slovan Bratislava si triumfom v Michalovciach upevnil pozíciu lídra, Zemplínčania však svoju kožu nepredali lacno

Michalovčania bojovali zo všetkých síl

Upevnili pozíciu lídra

28.9.2024 (SITA.sk) - V úvodnom stretnutí 9. kola najvyššej slovenskej futbalovej súťaže zvíťazil úradujúci šampión ŠK Slovan Bratislava na pôde MFK Zemplín Michalovce 4:2, u najvýchodnejšieho účastníka I. ligy však nemal "na ružiach ustlané".Zemplínčania totiž viedli od 20. minúty gólom Enza Arevala, na ktorý tesne pred prestávkou odpovedal vyrovnaním Tigran Barseghjan . Po zmene strán dvakrát skóroval aj David Strelec a štvrtý gól hostí pridal striedajúci Sharani Zuberu. Bodku za stretnutím dal v závere domáci Erik Pačinda, ktorý však len zmiernil prehru svojho tímu."Slovan sme chceli potrápiť. V úvode sme boli zakríknutí. Celkovo sme videli zaujímavý futbal. Zápas mal niekoľko fáz, v ktorých sa lámal. Hneval ma najmä inkasovaný gól v nadstavenom čase prvého polčasu. V takej situácii musíme pracovať lepšie a uhrať to. Za stavu 1:1 nám súper hrozil, ukázal veľkú individuálnu kvalitu. Futbal sa hrá na góly, my sme svoje šance nevyužili," uviedol po súboji michalovský kouč Anton Šoltis podľa oficiálneho webu súťaže.Za nepriaznivého stavu 1:2 domáci tím hral od 71. minúty bez vylúčeného stopéra Martina Bednára. Pred slušnou diváckou kulisou (3089 divákov, pozn.) síce mal Slovan územnú a napokon aj gólovú prevahu, no Michalovčania bojovali zo všetkých síl.Mali dostatok striel a viaceré už nich mierili na gólmana Dominika Takáča . "Belasí" v piatok absolvovali generálku na budúcotýždňový súboj ligovej časti Ligy majstrov doma proti Manchestru City, na stretnutie v Michalovciach sa presúvali letecky."Cestovali sme do Michaloviec pre tri body - tak, ako v každom ligovom zápase. Nemali sme dobrý úvod, chýbala nám sviežosť. Sme aj unavení, je toho veľa. To nie je fráza, ani výhovorka. Preto sme s výsledkom spokojní. Nebolo to také jednoduché, ako to výsledkovo vyzeralo. Som rád za zisk troch bodov a za to, že sa nikto nezranil. Hráčom som povedal, že chceme tri body. Ukázali sme aj individuálnu kvalitu. Vieme, čo nás v utorok čaká. Zápas Ligy majstrov proti Manchestru City je odmena za celoročnú prácu," zhodnotil hosťujúci kouč Vladimír Weiss starší , ktorý nedávno oslávil okrúhlu šesťdesiatku.Slovan Bratislava si ziskom troch bodov upevnil pozíciu lídra tabuľky, z ôsmich stretnutí vyťažil 21 bodov. Druh sú Žilinčania s mankom štyroch bodov, k dobru však majú nedeľňajšie domáce stretnutie proti nováčikovi z Komárna. Zemplínčania zostali na siedmich bodoch a v priebežnom hodnotení sú na 9. poste.