 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, Pellegriniho nazvali podvodníkom a prezidentom vojny


Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý minulý týždeň odmietol sťažnosť ...



Zdieľať
66857f292597e743263718 676x447 17.12.2025 (SITA.sk) - Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý minulý týždeň odmietol sťažnosť Slovenského hnutia obrody proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o sankciách voči Rusku.

Zmarenie konania referenda


"Ústavný súd SR odmietol našu sťažnosť na volebného podvodníka a prezidenta vojny Petra Pellegriniho, ktorý svojím konaním zmaril konanie referenda vo veci neuplatňovania sankcií voči Ruskej federácii, ktoré poškodzujú slovenské národné a štátne záujmy," vyhlásilo SHO vo svojom stanovisku.

Sťažnosť sa týkala rozhodnutia prezidenta zo 4. júna nevyhlásiť referendum s otázkou: Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?

S rozhodnutím súdu nesúhlasia


SHO bolo presvedčené, že prezident svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum porušil zákony aj Ústavu SR a zmietol zo stola vôľu takmer 400-tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu za vyhlásenie referenda. Ústavný súd však túto sťažnosť v decembri odmietol. Rozhodnutie ústavného súdu SHO berie na vedomie, no nesúhlasí s ním.

"Peter Pellegrini tým, že zmaril konanie referenda zlyhal ľudsky a aj politicky, a ukázal svoju pravú tvár – tvár pokrytca, keďže sám pred voľbami konštatoval, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku. A keď mal možnosť, aby Slováci v referende slobodne vyjadrili svoj názor, iniciatívu, ktorú podpísalo takmer 400-tisíc občanov, spláchol dole záchodom," uviedlo SHO s tým, že boj proti sankciám nevzdávajú, a využijú všetky možnosti, aby zbavili Slovensko nátlaku, ktorý mu spôsobujú sankcie voči Rusku.


Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok 11. decembra odmietol ústavnú sťažnosť petičného výboru za referendum o zrušení protiruských sankcií, prezident Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum konal v rámci ústavou zverenej právomoci. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR.

O vyhlásenie referenda o zrušení sankcií proti Rusku hlavu štátu v petícii žiadali zástupcovia Slovenského hnutia obrody (SHO), prezident však začiatkom júna rozhodol o nevyhlásení referenda. SHO následne na Pellegriniho podalo ústavnú sťažnosť, vo veci zmareného referenda.

Prezident vtedy rozhodnutie zdôvodnil tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Po preštudovaní návrhu od SHO konštatoval, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke boli podľa neho viaceré nejasnosti.




Zdroj: SITA.sk - Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, Pellegriniho nazvali podvodníkom a prezidentom vojny © SITA Všetky práva vyhradené.

