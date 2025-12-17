|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 17.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Kornélia
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
17. decembra 2025
Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, Pellegriniho nazvali podvodníkom a prezidentom vojny
Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý minulý týždeň odmietol sťažnosť ...
Zdieľať
17.12.2025 (SITA.sk) - Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý minulý týždeň odmietol sťažnosť Slovenského hnutia obrody proti rozhodnutiu prezidenta Petra Pellegriniho nevyhlásiť referendum o sankciách voči Rusku.
"Ústavný súd SR odmietol našu sťažnosť na volebného podvodníka a prezidenta vojny Petra Pellegriniho, ktorý svojím konaním zmaril konanie referenda vo veci neuplatňovania sankcií voči Ruskej federácii, ktoré poškodzujú slovenské národné a štátne záujmy," vyhlásilo SHO vo svojom stanovisku.
Sťažnosť sa týkala rozhodnutia prezidenta zo 4. júna nevyhlásiť referendum s otázkou: Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?
SHO bolo presvedčené, že prezident svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum porušil zákony aj Ústavu SR a zmietol zo stola vôľu takmer 400-tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu za vyhlásenie referenda. Ústavný súd však túto sťažnosť v decembri odmietol. Rozhodnutie ústavného súdu SHO berie na vedomie, no nesúhlasí s ním.
"Peter Pellegrini tým, že zmaril konanie referenda zlyhal ľudsky a aj politicky, a ukázal svoju pravú tvár – tvár pokrytca, keďže sám pred voľbami konštatoval, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku. A keď mal možnosť, aby Slováci v referende slobodne vyjadrili svoj názor, iniciatívu, ktorú podpísalo takmer 400-tisíc občanov, spláchol dole záchodom," uviedlo SHO s tým, že boj proti sankciám nevzdávajú, a využijú všetky možnosti, aby zbavili Slovensko nátlaku, ktorý mu spôsobujú sankcie voči Rusku.
Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok 11. decembra odmietol ústavnú sťažnosť petičného výboru za referendum o zrušení protiruských sankcií, prezident Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum konal v rámci ústavou zverenej právomoci. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR.
O vyhlásenie referenda o zrušení sankcií proti Rusku hlavu štátu v petícii žiadali zástupcovia Slovenského hnutia obrody (SHO), prezident však začiatkom júna rozhodol o nevyhlásení referenda. SHO následne na Pellegriniho podalo ústavnú sťažnosť, vo veci zmareného referenda.
Prezident vtedy rozhodnutie zdôvodnil tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Po preštudovaní návrhu od SHO konštatoval, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke boli podľa neho viaceré nejasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, Pellegriniho nazvali podvodníkom a prezidentom vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Zmarenie konania referenda
"Ústavný súd SR odmietol našu sťažnosť na volebného podvodníka a prezidenta vojny Petra Pellegriniho, ktorý svojím konaním zmaril konanie referenda vo veci neuplatňovania sankcií voči Ruskej federácii, ktoré poškodzujú slovenské národné a štátne záujmy," vyhlásilo SHO vo svojom stanovisku.
Sťažnosť sa týkala rozhodnutia prezidenta zo 4. júna nevyhlásiť referendum s otázkou: Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?
S rozhodnutím súdu nesúhlasia
SHO bolo presvedčené, že prezident svojím rozhodnutím nevyhlásiť referendum porušil zákony aj Ústavu SR a zmietol zo stola vôľu takmer 400-tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu za vyhlásenie referenda. Ústavný súd však túto sťažnosť v decembri odmietol. Rozhodnutie ústavného súdu SHO berie na vedomie, no nesúhlasí s ním.
"Peter Pellegrini tým, že zmaril konanie referenda zlyhal ľudsky a aj politicky, a ukázal svoju pravú tvár – tvár pokrytca, keďže sám pred voľbami konštatoval, že sankcie voči Rusku škodia Slovensku. A keď mal možnosť, aby Slováci v referende slobodne vyjadrili svoj názor, iniciatívu, ktorú podpísalo takmer 400-tisíc občanov, spláchol dole záchodom," uviedlo SHO s tým, že boj proti sankciám nevzdávajú, a využijú všetky možnosti, aby zbavili Slovensko nátlaku, ktorý mu spôsobujú sankcie voči Rusku.
Ústavný súd (ÚS) SR vo štvrtok 11. decembra odmietol ústavnú sťažnosť petičného výboru za referendum o zrušení protiruských sankcií, prezident Peter Pellegrini rozhodnutím nevyhlásiť referendum konal v rámci ústavou zverenej právomoci. Informovali o tom z Kancelárie prezidenta (KP) SR.
O vyhlásenie referenda o zrušení sankcií proti Rusku hlavu štátu v petícii žiadali zástupcovia Slovenského hnutia obrody (SHO), prezident však začiatkom júna rozhodol o nevyhlásení referenda. SHO následne na Pellegriniho podalo ústavnú sťažnosť, vo veci zmareného referenda.
Prezident vtedy rozhodnutie zdôvodnil tým, že návrh na vypísanie referenda je nevykonateľný a na vyhlásenie referenda neboli splnené zákonné podmienky. Po preštudovaní návrhu od SHO konštatoval, že nie je ani jednoznačný, ani určitý, ani predvídateľný. V referendovej otázke boli podľa neho viaceré nejasnosti.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské hnutie obrody nesúhlasí s rozhodnutím Ústavného súdu SR, Pellegriniho nazvali podvodníkom a prezidentom vojny © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Disciplinárka s Lipšicom pokračuje, svedkyňa hádku prokurátora s kolegyňou nepovažuje za incident
Disciplinárka s Lipšicom pokračuje, svedkyňa hádku prokurátora s kolegyňou nepovažuje za incident
<< predchádzajúci článok
Šimkovičová odvolala štatutárku SNM Predajňovú, vedením múzea poverila Vieroslavu Bernátovú
Šimkovičová odvolala štatutárku SNM Predajňovú, vedením múzea poverila Vieroslavu Bernátovú