Slovenské hnutie obrody vyzbieralo vyše 200-tisíc podpisov, chce dať vyhlásiť referendum o protiruských sankciách

Referendum podľa Ústavy SR vyhlasuje hlava štátu, ak o to petíciou požiada minimálne 350-tisíc občanov, alebo ak sa na tom uznesie parlament, a to do 30 dní od prijatia petície občanov alebo uznesenia NR SR. Na to, aby boli výsledky referenda platné, je potrebné, aby sa na ňom zúčastnila nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Na to, aby bolo rozhodnutie prijaté, ho musí podporiť nadpolovičná väčšina zúčastnených.





12.1.2025 (SITA.sk) - Politický subjekt Slovenské hnutie obrody (SHO) už vyzbieral viac než 200-tisíc podpisov za vyhlásenie referenda Ako SHO informovalo, ich cieľom je vyzbierať v čo najkratšom čase prinajmenšom 350-tisíc podpisov od občanov za to, aby prezident Peter Pellegrini vyhlásil referendum.Otázka, ku ktorej by sa občania v prípadnom referende mali vyjadriť, znie: „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom a aj podnikateľom?". Hnutie spustilo petičnú iniciatívu 29. júla minulého roka.SHO na svojom webe uvádza, že iniciatívu podporuje aj bývalý minister spravodlivosti a viacnásobný neúspešný prezidentský kandidát Štefan Harabin, či politický subjekt DOMOV Národná strana pod vedením Pavla Slotu.