Švajčiarsko je pripravené usporiadať stretnutie Trump – Putin

Diplomatické snahy o nájdenie mieru

Prebieha príprava stretnutia

12.1.2025 (SITA.sk) - Švajčiarsko vyjadrilo svoju pripravenosť usporiadať stretnutie na vysokej úrovni medzi novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom a šéfom Kremľa Vladimirom Putinom . Ako referuje web Kyiv Independent, pre švajčiarsky denník Le Temps to povedal Nicolas Bideau, šéf komunikácie na švajčiarskom ministerstve zahraničných vecí.Bideau sa odvolal na globálny mierový samit, ktorý sa konal v júni minulého roka vo Švajčiarsku, a uviedol, že po samite boli Ukrajina, Rusko a Spojené štáty pravidelne informované o ochote Švajčiarska uľahčiť diplomatické iniciatívy.„Po samite v Bürgenstocku boli Ukrajina, Rusko a Spojené štáty pravidelne informované o našej ochote podporovať diplomatické snahy o nájdenie mieru,“ povedal Bideau.Tieto vyjadrenia prichádzajú v čase, keď ruský prezident naznačil ochotu stretnúť sa s Trumpom s cieľom uzavrieť dohodu o ukončení vojny Ruska proti Ukrajine . Žiadne konkrétne plány ani dátumy neboli stanovené, hoci Moskva uviedla, že k akémukoľvek osobnému stretnutiu dôjde až po Trumpovej inaugurácii, ktorá sa koná 20. januára.Trump sľúbil, že privedie Kyjev a Moskvu k rokovaciemu stolu a rýchlo ukončí rozsiahlu vojnu, ktorá sa blíži k tretiemu výročiu. Začiatkom tohto týždňa novinárom povedal, že prebieha príprava stretnutia s Putinom.Prekážkou stretnutia Trump - Putin by však mohol byť zatykač, ktorý Medzinárodný trestný súd vydal na Putina v marci 2023 pre dohľad nad nútenými deportáciami ukrajinských detí do Ruska. Podľa ukrajinskej národnej databázy Rusko od začiatku totálnej vojny násilne deportovalo viac ako 19 500 ukrajinských detí. Menej ako 400 bolo privezených späť na Ukrajinu.Švajčiarsko ako signatár Rímskeho štatútu je zo zákona povinné zatknúť Putina. Podľa Le Temps Bideau povedal, že krajina má právomoc udeľovať výnimky v situáciách, ktoré zahŕňajú mierové rokovania.