Slovenské hokejistky zabojujú o postup medzi elitu MS, prezradili svoju najsilnejšiu stránku

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Od nedele 24. apríla do soboty 30. apríla bude slovenská ženská hokejová reprezentácia bojovať vo francúzskom Angers o to, aby sa po desiatich rokoch vrátila v štruktúre majstrovstiev sveta medzi elitu.Pod vedením trénera Tomáša Segíňa sa o to Slovenky pokúsia na turnaji A-skupiny I. divízie MS, na ktorom ich súperkami budú postupne výbery Nórska, Francúzska, Holandska a Rakúska. Postup si vybojujú iba víťazky päťčlenného podujatia. V minulosti slovenské hokejistky štartovali na MS medzi elitou dvakrát - v rokoch 2011 a 2012."Chceme skončiť na prvom mieste. Nič iné neberieme do úvahy. Túžime po postupe medzi elitu po niekoľkých rokoch. Našou najsilnejšou stránkou bude tímovosť. Máme jeden spoločný cieľ, ktorý chceme splniť,“ povedala pred štartom podujatia útočníčka Lucia Ištocyová podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). Po tréningoch v Bratislave sa slovenské hokejistky presunuli do Francúzska a formu ladili v Épinali. "Nálada v tíme je úžasná. Každá z dievčat sa teší na majstrovstvá sveta po dvojročnej prestávke spôsobenej pandémiou. Myslím si, že sme ešte lepšie pripravené ako pred kvalifikáciou,“ pokračovala L. Ištocyová.V slovenskom výbere je spolu osem legionárok, najskúsenejšou z nich je Nicol Lucák Čupková. "Pred turnajom máme najvyššie ambície, ale musíme postupovať krok po kroku, zápas za zápasom. Hneď úvodný duel s Nórskom bude dôležitý a potom nás čakajú domáce Francúzky. Vieme, že ak chceme postúpiť, musíme víťaziť, pretože každé zaváhanie nás na konci podujatia môže mrzieť,“ poznamenala na HockeySlovakia.sk.Už v nedeľu na Slovenky čaká duel proti Nórkam, v pondelok nastúpi proti Francúzkam. Po dvoch dňoch voľna vo štvrtok vyzvú Holanďanky a v sobotu absolvujú stretnutie proti hráčkam Rakúska."Teší ma, že najdôležitejšie zápasy sú naplánované hneď na začiatok turnaja a budeme v nich mať najviac síl. Súboje s Nórkami a Francúzkami ukážu, ako sme na tom. Súperky dobre poznáme. Musíme proti nim aktívne korčuľovať, často strieľať a dostávať ich pod tlak,“ dodala L. Ištocyová.