Ten Hag musí urobiť v Manchestri podľa nemeckého kouča otvorenú operáciu srdca, malé kozmetické úpravy nestačia

24.4.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa nemeckého trénera Ralfa Ragnicka musí jeho nástupca Holanďan Erik ten Hag urobiť v anglickom futbalovom klube Manchester United "otvorenú operáciu srdca". Skúsený nemecký kouč si myslí, že v tíme z Old Traffordu sú potrebné radikálne zmeny a nie iba "malé kozmetické úpravy".Vyjadrenia Ragnicka priniesol web BBC.com. Vedenie United vo štvrtok ukončilo dohady o tom, kto od tohto leta prevezme pozíciu hlavného kormidelníka po Nemcovi. Bude ním Holanďan, ktorého meno sa najčastejšie skloňovalo vo výbere kouča. Ragnick z klubu neodíde, ale zostane na poste poradcu."Potrebujeme pozitívnu energiu pre nový tím a nového trénera. Ak ju dostanú a príde poučenie zo súčasného stavu, môže to byť jedno z mála pozitív z aktuálnej sezóny," poznamenal nemecký dočasný kouč Red Devils, ktorého úlohou je teraz čo najviac uľahčiť tvorbu nového tímu pre ďalšiu sezónu."Vieme, ktorú skrutku je potrebné utiahnuť, čo je nutné zmeniť. Ak to vyjde, potom nie je dôvod, prečo by Erik ten Hag nemohol byť úspešný ako v Ajaxe," pokračoval.nie sú okuliare potrebné na to, aby boli zjavné nedostatky a problémy, ktoré je potrebné vylepšiť."Je to krištáľovo jasné. Teraz je otázka, ako to všetko vyriešiť. Keď si každý v klube uvedomí, že nemožno robiť len kozmetické zmeny, ale potrebné je otvorená operácia srdca, a všetky tie zmeny budú pozitívne, nemusí to zabrať dlhé roky. Dá sa to aj za rok a ukázali to aj iné tímy, ktoré to zvládli za tri prestupové obdobia," povedal Nemec.Ragnickove slová prišili ešte pred sobotňajším ligovým súbojom Manchestru United na pôde londýnskeho Arsenalu , v ktorom "červení diabli" prehrali 1:3 a znížili šancu na umiestnenie v Top 4 konečnej tabuľke Premier League.Štvrtý je aktuálne práve Arsenal, pred ktorým je ešte päť duelov. United patrí v neúplnej tabuľke šiesta priečka s mankom šiestich bodov na "The Gunners", pričom do konca ročníka odohrajú už len štyri stretnutia. Klubu z Manchestru hrozí, že v ďalšej sezóne nebude hrať v Lige majstrov, keďže z najvyššej domácej súťaže sa do nej dostane len najlepšie kvarteto.