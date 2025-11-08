|
Sobota 8.11.2025
Meniny má Bohumír
Denník - Správy
08. novembra 2025
Slovenské IT firmy hľadajú útočisko v Čechách. Varíme sa tu ako žaby, vystihol situáciu šéf Pixelu
Rastúca neistota, zhoršujúce sa podnikateľské prostredie a geopolitické obavy spôsobujú, že aj úspešné slovenské IT firmy začínajú zvažovať presun svojho podnikania do zahraničia. Najčastejšie do Českej ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Rastúca neistota, zhoršujúce sa podnikateľské prostredie a geopolitické obavy spôsobujú, že aj úspešné slovenské IT firmy začínajú zvažovať presun svojho podnikania do zahraničia. Najčastejšie do Českej republiky. Kým v Prahe sa inovácie a startupová ekonomika stávajú súčasťou politických diskusií, v Bratislave panuje skôr pocit rezignácie.
Herné štúdio Pixel Federation, ktoré s obratom viac ako 38 miliónov eur patrí medzi úspešné slovenské firmy, už na jar priznalo, že pripravuje plán odchodu do Česka. Dôvodom nie sú financie, ale atmosféra doma. „Varíme sa tu ako žaby,“ vystihol situáciu šéf spoločnosti Daniel Duranka. Pixel pritom nie je ojedinelým prípadom. Podľa informácií z prostredia IT sektora uvažujú o podobnom kroku aj ďalšie firmy s obratmi v stovkách miliónov eur.
Podobne reaguje aj Tomáš Lodňan, šéf digitálneho štúdia GoodRequest, ktoré už expanduje do Česka. „Nechceme odísť, na Slovensku sme doma a je to srdcová záležitosť. No keď vidíme, ako sa krajina odvracia od svojich európskych partnerov a otáča sa smerom k Moskve, núti nás to zvážiť aj tieto varianty,“ hovorí Lodňan.
Za odchodmi firiem však nie sú len politické postoje. Slovensko dlhodobo zápasí s odlevom talentov a stratou konkurencieschopnosti. Podľa Inštitútu vzdelávacej politiky študuje v zahraničí každý piaty slovenský vysokoškolák, čo je štvornásobok priemeru EÚ.
Až 70 % z nich odchádza do Českej republiky, pričom domov sa vracia len 40 %, medzi najlepšími študentmi ešte menej. Odchod jedného vysokoškoláka pritom podľa analýzy Úradu vlády SR znamená pre ekonomiku stratu až 2,8 milióna eur na daniach a odvodoch.
Trendu odchodu sa nevyhýbajú ani profesionáli. V roku 2023 pracovalo v Česku viac ako 240-tisíc Slovákov. Teda dvojnásobok oproti stavu spred desiatich rokov. Firmy ako GoodRequest sa síce snažia bojovať proti odlevu mozgov, no čelia rastúcej frustrácii. „Je pre nás dôležité, aby mladí ľudia mali šancu uplatniť sa doma. Keď vidíme, že odchádza čím ďalej, tým viac ľudí, všetkým je jasné, že táto trajektória je neudržateľná,“ dodáva Lodňan.
K pocitu beznádeje prispieva aj atmosféra vo verejnom priestore. Symbolom znechutenia podnikateľov sa stal krok Miroslava Trnku, spoluzakladateľa antivírusovej spoločnosti Eset, ktorý sa pred dvoma rokmi presťahoval do Prahy po tom, čo čelil útokom politikov a vyhrážkam. „Previnil som sa tým, že sponzorujem Nadáciu Zastavme korupciu,“ uviedol Trnka. Aj keď Eset zostáva na Slovensku a investuje do nového kampusu, jeho odchod vníma biznis komunita ako varovanie.
Podnikateľské prostredie sa zhoršuje aj pre spôsob, akým štát pristupuje ku konsolidácii verejných financií. Kritici upozorňujú, že vláda sa zameriava najmä na zvyšovanie daní, no zanedbáva opatrenia na podporu rastu a inovácií. Pre firmy orientované na export, ktoré tvoria viac ako polovicu svojich príjmov v zahraničí, to znamená dvojnásobný tlak, slabnúci domáci trh a rastúcu daňovú záťaž.
Kým Slovensko rieši deficity, v Českej republike sa politické debaty presúvajú k témam startupov, digitálnej ekonomiky a podpory inovácií. Lídri strán tam hľadajú cesty, ako z Česka urobiť krajinu vhodnú pre moderné podnikanie. Tento kontrast podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Labyrinth Labs Adama Hamšíka hovorí sám za seba. „Slovensko má schopných a talentovaných ľudí na to, aby tu vznikali globálne úspešné firmy, len prostredie sa zhoršuje. Namiesto podpory pribúda len zdanenie, byrokracia a neistota,“ varuje.
Čísla jeho slová potvrdzujú. V roku 2024 ukončilo pôsobenie na Slovensku 5 930 spoločností, najviac za posledných sedem rokov. Zaniklo aj 54-tisíc živností, prvýkrát od roku 2016 viac, než vzniklo. Zároveň v Česku pribudlo rekordných 16 097 slovenských firiem, čo naznačuje, že Praha už nie je len miestom expanzie, ale aj bezpečnou poistkou pre slovenský biznis.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské IT firmy hľadajú útočisko v Čechách. Varíme sa tu ako žaby, vystihol situáciu šéf Pixelu © SITA Všetky práva vyhradené.
