Sobota 8.11.2025
08. novembra 2025
Zimné brigády lákajú vyššími mzdami, no ponúk je menej, vyplynulo z analýzy Profesie
Počet ponúk na zimné brigády pre študentov klesol, no priemerná hodinová mzda vzrástla z 6,50 eura na 7,20 eura. Analýzu pripravila spoločnosť Profesia.sk, ktorá ...
8.11.2025 (SITA.sk) - Počet ponúk na zimné brigády pre študentov klesol, no priemerná hodinová mzda vzrástla z 6,50 eura na 7,20 eura. Analýzu pripravila spoločnosť Profesia.sk, ktorá monitoruje trh práce.
V septembri a októbri bolo zverejnených približne 700 ponúk mesačne, aktuálne je ich 430, čo je o sto menej ako uplynulý rok.
Najvyššie zárobky ponúkajú pracovné ponuky v oblasti vzdelávania, kde sa hodinová mzda dostáva na 10,50 eura (väčšinou sú to jazykové školy). V doprave a logistike sa brigádnici môžu tešiť na cca 8 eur za hodinu, v cestovnom ruchu a gastronómii je to 7,60 eura.
Najviac ponúk je aj naďalej v sektore obchodu, kde je evidovaných 160 ponúk. Plat v tomto segmente je podpriemerný, no vyvíja sa rastovo – z 5,90 eura na aktuálnych 6,40 eura za hodinu. Na jednu ponuku v obchode reaguje až 112 záujemcov. Ďalšími obľúbenými oblasťami sú administratíva a pomocné práce.
Medzi najčastejšie brigádnické pozície patria predavači, pokladníci, dokladači tovaru, administratívni pracovníci či čašníci. Vysoký záujem je aj o vizualistov a odborných predajcov. Zamestnávatelia očakávajú mäkké zručnosti ako zodpovednosť, ovládanie angličtiny, komunikatívnosť, samostatnosť a flexibilitu.
Z hľadiska regiónov je najviac ponúk v Bratislavskom kraji, kde sa sústredí viac ako tretina aktívnych ponúk. Nasledujú Žilinský, Banskobystrický a Košický kraj.
Predvianočné obdobie stále zostáva pre študentov príležitosťou na zárobok, keďže zamestnávatelia hľadajú brigádnické posily najmä v obchode, doprave, gastronómii a vzdelávaní. Výrazný rast platov však naznačuje aj konkurenčný tlak na trhu práce, ktorý by mohol priniesť ďalšie zlepšenie ponuky pre brigádnikov.
Zdroj: SITA.sk - Zimné brigády lákajú vyššími mzdami, no ponúk je menej, vyplynulo z analýzy Profesie © SITA Všetky práva vyhradené.
