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29. augusta 2026
Slovenské kajakárky dosiahli najlepší výsledok na MS. Priblížili sa k olympiáde v Los Angeles
Slovenský ženský štvorkajak bojoval o medailu na MS v poľskej Poznani. Roky bol mužský štvorkajak výkladnou skriňou slovenského športu a zbieral medaily takmer zo všetkých vrcholných podujatí. ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Slovenský ženský štvorkajak bojoval o medailu na MS v poľskej Poznani.
Roky bol mužský štvorkajak výkladnou skriňou slovenského športu a zbieral medaily takmer zo všetkých vrcholných podujatí. Možno už čoskoro to bude znova platiť, ale v nežnejšom - ženskom vydaní.
Slovenské kajakárky v zložení Réka Bugár, Sofia Bergendi, Hana Gavorová a Bianka Sidová neboli ďaleko od cenného kovu na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani. V A-finále K4 na 500 m skončili na skvelom štvrtom mieste výkonom 1:40,94 min.
Navlas rovnaký výkon dosiahli aj domáce Poľky a organizátori ich spoločne zaradili na štvrté miesto, hoci chvíľu Slovenky figurovali na piatom. Zvíťazili Číňanky pred Španielkami a Nemkami. Za bronzom slovenské kvarteto zaostalo o viac než sekundu.
"Je to fantastický výsledok. V náročných veterných podmienkach dievčatá ukázali svoje technické prednosti. Ich výkon na MS sa zo dňa na deň zlepšoval a vyvrcholil obdivuhodnou jazdou," rád skonštatoval tréner Eugen Honti, cituje ho web canoe.sk.
Šamorínsky odborník pripomenul, že Slovenky urobili podstatný krok k účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
"V kvalifikačnom poradí krajín si určite zlepšíme pozíciu, ale už teraz si trúfam povedať, že sme na vyše 60 percent medzi účastníkmi OH. Na potvrdenie tejto skutočnosti budeme potrebovať ešte aspoň tri veľmi dobré výsledky aj v najbližšej sezóne,“ dodal 34-ročný Honti.
Štvrtá priečka z Poznane je najlepšie umiestnenie káštvorky SR na vrcholnom medzinárodnom podujatí v ženskej kategórii.
Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta vlani v Miláne skončila piata a v tejto sezóne postupne na významných podujatiach šiesta na Svetovom pohári v Szegede, 5. na SP v Brandenburgu, 6. na ME v Montemore-o-Velho, 7. na SP Montréale.
"Je to náš najlepší výsledok v kategórii dospelých. Doteraz sme na Svetových pohároch či majstrovstvách Európy vždy skončili o nejaký ten stupienok nižšie. Je však už jasné, že patríme do širšej svetovej špičky, z čoho sa všetky štyri aj s trénerom veľmi tešíme. Súčasne mi je trochu ľúto, že som nemohla na týchto MS súťažiť aj sama v K1. Uvedomujem si však, že bojujeme o olympiádu, čo je teraz náš hlavný cieľ," uviedla Bianka Sidová, aktuálne najlepšia slovenská kajakárka na hladkej vode.
V sobotňajšom A-finále na MS v Poznani bude mať Slovensko ešte dvojnásobné zastúpenie. V K1 na 1000 m o medailu zabojuje Samuel Baláž a v šprinte na 200 m ďalší kajakár Csaba Zalka. Finále tisícky je na programe o 15.26 h a dvojstovka príde na rad o 16,00 h. Ešte predpoludním sa Baláž a Adam Botek predstavia v semifinále K2 na 500 m.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské kajakárky dosiahli najlepší výsledok na MS. Priblížili sa k olympiáde v Los Angeles © SITA Všetky práva vyhradené.
Roky bol mužský štvorkajak výkladnou skriňou slovenského športu a zbieral medaily takmer zo všetkých vrcholných podujatí. Možno už čoskoro to bude znova platiť, ale v nežnejšom - ženskom vydaní.
Slovenské kajakárky v zložení Réka Bugár, Sofia Bergendi, Hana Gavorová a Bianka Sidová neboli ďaleko od cenného kovu na svetovom šampionáte v rýchlostnej kanoistike v poľskej Poznani. V A-finále K4 na 500 m skončili na skvelom štvrtom mieste výkonom 1:40,94 min.
Štvrté, nie piate
Navlas rovnaký výkon dosiahli aj domáce Poľky a organizátori ich spoločne zaradili na štvrté miesto, hoci chvíľu Slovenky figurovali na piatom. Zvíťazili Číňanky pred Španielkami a Nemkami. Za bronzom slovenské kvarteto zaostalo o viac než sekundu.
"Je to fantastický výsledok. V náročných veterných podmienkach dievčatá ukázali svoje technické prednosti. Ich výkon na MS sa zo dňa na deň zlepšoval a vyvrcholil obdivuhodnou jazdou," rád skonštatoval tréner Eugen Honti, cituje ho web canoe.sk.
Na 60% na OH
Šamorínsky odborník pripomenul, že Slovenky urobili podstatný krok k účasti na olympijských hrách 2028 v Los Angeles.
"V kvalifikačnom poradí krajín si určite zlepšíme pozíciu, ale už teraz si trúfam povedať, že sme na vyše 60 percent medzi účastníkmi OH. Na potvrdenie tejto skutočnosti budeme potrebovať ešte aspoň tri veľmi dobré výsledky aj v najbližšej sezóne,“ dodal 34-ročný Honti.
Vylepšili Miláno
Štvrtá priečka z Poznane je najlepšie umiestnenie káštvorky SR na vrcholnom medzinárodnom podujatí v ženskej kategórii.
Na predchádzajúcich majstrovstvách sveta vlani v Miláne skončila piata a v tejto sezóne postupne na významných podujatiach šiesta na Svetovom pohári v Szegede, 5. na SP v Brandenburgu, 6. na ME v Montemore-o-Velho, 7. na SP Montréale.
"Je to náš najlepší výsledok v kategórii dospelých. Doteraz sme na Svetových pohároch či majstrovstvách Európy vždy skončili o nejaký ten stupienok nižšie. Je však už jasné, že patríme do širšej svetovej špičky, z čoho sa všetky štyri aj s trénerom veľmi tešíme. Súčasne mi je trochu ľúto, že som nemohla na týchto MS súťažiť aj sama v K1. Uvedomujem si však, že bojujeme o olympiádu, čo je teraz náš hlavný cieľ," uviedla Bianka Sidová, aktuálne najlepšia slovenská kajakárka na hladkej vode.
Pokračujeme v sobotu
V sobotňajšom A-finále na MS v Poznani bude mať Slovensko ešte dvojnásobné zastúpenie. V K1 na 1000 m o medailu zabojuje Samuel Baláž a v šprinte na 200 m ďalší kajakár Csaba Zalka. Finále tisícky je na programe o 15.26 h a dvojstovka príde na rad o 16,00 h. Ešte predpoludním sa Baláž a Adam Botek predstavia v semifinále K2 na 500 m.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské kajakárky dosiahli najlepší výsledok na MS. Priblížili sa k olympiáde v Los Angeles © SITA Všetky práva vyhradené.
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