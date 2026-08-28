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 24hod.sk    Šport

28. augusta 2026

Tragická dopravná nehoda. Opitý tréner viezol mladých futbalistov, narazil do stromu a jeden chlapec zraneniam podľahol


Tagy: Alkohol za volantom Deti Dopravná nehoda tragické úmrtie

Tréner, ktorý prevážal päť detí v rámci letného sústredenia, nadýchal 3,8 promile alkoholu. Chlapec, ktorý v stredu 26. augusta zomrel pri tragickej nehode pri mestečku Doubravník v Juhomoravskom ...



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gettyimages 1176252110 scaled 1 676x381 28.8.2026 (SITA.sk) - Tréner, ktorý prevážal päť detí v rámci letného sústredenia, nadýchal 3,8 promile alkoholu.


Chlapec, ktorý v stredu 26. augusta zomrel pri tragickej nehode pri mestečku Doubravník v Juhomoravskom kraji, bol mladý futbalista klubu FK Strelice.

Tréner, ktorý prevážal päť detí v rámci letného sústredenia, nadýchal podľa webu novinky.cz 3,8 promile alkoholu. Hrozí mu až osem rokov väzenia. Vedenie klubu sľubuje previerku pravidiel.

Vyvodia dôsledky


"Počas sústredenia nášho mládežníckeho tímu došlo k tragickej nehode, pri ktorej zomrel mladý hráč. Je to pre nás všetkých obrovská tragédia, ktorá zasiahla celý klub," uviedli zástupcovia celku na sociálnych sieťach.

V reakcii na udalosť klub odložil nadchádzajúce zápasy všetkých svojich družstiev. Kritika od verejnosti bola pre to, že si niekto sadol za volant pod vplyvom alkoholu aj preto, že v päťmiestnom vozidle bolo šesť ľudí.

"Plne si uvedomujeme závažnosť celej situácie a ako klub sa nezriekame svojej zodpovednosti. Celou udalosťou sa budeme dôkladne zaoberať, budeme plne spolupracovať s orgánmi, ktoré nehodu vyšetrujú, a vyvodíme z nej zodpovedajúce dôsledky. Zároveň preveríme naše postupy a pravidlá pri organizácii mládežníckych akcií tak, aby sa podobná tragédia už nikdy nemohla opakovať," doplnil tím FK Strelice.

Vážne zranenia


Ľudia špekulovali, že by za volantom mal byť človek, ktorý má dlhodobé problémy s alkoholom. Vozidlo prešlo do protismeru a narazilo do stromu vo svahu.

Okrem dospelého vodiča v aute cestovalo päť chlapcov. Prevážané deti mali mať od 10 do 14 rokov. Jedno z nich zomrelo ešte pred príchodom záchranárov.

Ďalšie dve deti boli ťažko zranené, vrtuľníky ich previezli do Detskej nemocnice v Brne. Celkovo päť osôb vrátane chlapcov aj muža, ktorý ich viezol a má stredne ťažké zranenia, sú naďalej v nemocniciach.

Hrozí mu pobyt za mrežami


"Samotná hodnota dychovej skúšky presiahla 3 promile alkoholu. Vodičovi v nemocnici odobrali krv a výsledky odborného rozboru by mali stanoviť jeho presnú koncentráciu," uviedol policajný hovorca Petr Vala.

Muži zákona už tragickú nehodu vedú ako usmrtenie z nedbanlivosti, za čo páchateľovi hrozí až šesť rokov väzenia.

"V závislosti na výsledkoch ďalšieho preverovania nie je vylúčené, že právna kvalifikácia bude ešte rozšírená," spresnil hovorca. Vodič však zatiaľ nie je obvinený.


Zdroj: SITA.sk - Tragická dopravná nehoda. Opitý tréner viezol mladých futbalistov, narazil do stromu a jeden chlapec zraneniam podľahol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Alkohol za volantom Deti Dopravná nehoda tragické úmrtie
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