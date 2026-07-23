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 24hod.sk    Šport

23. júla 2026

Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3xC1 na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City



Trojica Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová a Soňa Stanovská vyhrala s náskokom 23 stotín pred druhými Češkami a 65 stotín pred tretími Francúzkami.



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Slovenské kanoistky získali zlaté medaily v súťaži hliadok 3xC1 na MS vo vodnom slalome v Oklahoma City

Stanovská s Paňkovou majú z prebiehajúceho šampionátu už dve medaily, v utorok spoločne s Eliškou Mintálovou vybojovali bronz v súťaži hliadok kajakárok.

Slovenky štartovali s číslom štyri ako siedme v poradí. Od úvodu išli vynikajúco, mali istotu v bránkach a výborne striedali. Na prvom medzičase mali tesnú stratu, ale na ďalších už boli v zelených číslach.

Napokon zašli čistú jazdu a v cieli sa dostali do vedenia s náskokom 0,65 s na Francúzky. Ich čas dokázali ohroziť už len Češky, ktoré sa v závere silno doťahovali, no napokon tesne zaostali za slovenskými reprezentantkami.

C1 ženy hliadky – finále:

1. SLOVENSKO (Zuzana Paňková, Emanuela Luknárová, Soňa Stanovská) 105,16 (0), 2. Česko (Tereza Kneblová, Martina Satková, Adriana Morenová) +0,23 (0), 3. Francúzsko (Angele Hugová, Doriane Delassusová, Marjorie Delassusová) +0,65 (0), 4. Veľká Británia +1,82 (0), 5. Španielsko +3,70 (0), 6. Slovinsko +5,57 (2), 7. Nemecko +8,10 (4), 8. Čína +10,73 (2), 9. USA +12,77 (0), 10. Kazachstan +43,23 (4)


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