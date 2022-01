Slovenské komorné divadlo v Martine uvedie premiéru inscenácie Sen noci svätojánskej

Slovenské komorné divadlo (SKD) v Martine uvedie v piatok (28. 1.) a v sobotu (29. 1.) premiéru inscenácie Williama Shakespeara Sen noci svätojánskej v réžii Lukáša Brutovského.





Režisér podotkol, že sa so Shakespearom stretáva prvý raz. "Pri čítaní hry som mal dojem, že by bolo dobré sa pokúsiť o výrazne herecké, múzické spracovanie hry, ktorá má svoju inscenačnú tradíciu. Skôr výpravnú, farebnú, barokizujúcu, až mierne operetnú. Pokúsili sme sa ísť proti tomu smerom k výrazovej čistote. Čo ale neznamená, že by to malo byť divadlo prísne racionálne," povedal Brutovský.Možnosť opäť vystupovať pred publikom podľa neho v martinskom divadle uvítali a v inscenácii účinkuje takmer celý súbor. "Je to o rozličných podobách lásky, divadla a divadelnosti aj v našich životoch. Ale aj o divadle ako o ľudskej činnosti. Inscenácia je výtvarne tak jednoduchá, že slúži vlastne hercovi. Mágia, kúzla, premeny, s ktorými Shakespearov text počíta, sa dejú prostredníctvom herca a prostredníctvom hudby," vysvetlil režisér s tým, že to kladie dosť veľké nároky na hereckú prácu.Účinkovanie v najnovšej hre SKD je výzvou aj pre najmladšieho člena súboru Mateja Babeja. "Potešil som sa, pretože som nikdy nehral v Shakespearovej hre. Pre mňa to je vynikajúca možnosť spoznať ostatných kolegov, najmä starších, skúsenejších. Je to veľmi príjemné, lebo máte čas sa s kolegami rozprávať aj mimo skúšobného procesu," dodal Babej.