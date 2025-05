Slovenské literárne centrum bude mať nového povereného riaditeľa, Murína nahradí Balogh

Odvolanie Murína z postu

Murínove vyjadrenia na pražskom knižnom veľtrhu

Situácia vyvolala vlnu reakcií

23.5.2025 (SITA.sk) - Novým povereným riaditeľom Slovenského literárneho centra (SLC) by mal byť Branislav Balogh. Informuje o tom denník Sme , odvolávajúc sa na informácie od zamestnancov SLC.Ako periodikum ďalej uviedlo, Balogh začal v inštitúcii pôsobiť počas vedenia odvolaného povereného riaditeľa Gustáva Murína . Pracoval na pozícii manažéra propagácie a šírenia slovenskej literatúry na oddelení zahraničných projektov.Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) odvolala Gustáva Murína z postu povereného riaditeľa SLC vo štvrtok 22. mája. Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská "Rozhodnutie ministerky kultúry reflektuje súčasnú situáciu v Slovenskom literárnom centre. Pánovi Murínovi ďakujeme za doterajšiu spoluprácu," uviedla. Murín viedol SLC od tohtoročného januára. Nahradil vo funkcii Pavla Sibylu, ktorého šéfka rezortu kultúry odvolala.Už bývalý poverený riaditeľ SLC Gustáv Murín na pražskom knižnom veľtrhu pred niekoľkými dňami okrem iného označil feminizmus ako totalitnú ideológiu a o zosnulom českom prezidentovi Václavovi Havlovi sa vyjadril, že bol "bábkou iných mocností". Z týchto vyjadrení jestvuje aj videozáznam, ktorý na mobil natočila redaktorka českého týždenníka Respekt Ivana Svobodová.Následne sa na verejnosť dostala Murínova e-mailová komunikácia so šéfredaktorom predmetného periodika Erikom Taberym. V nej sa Murín sťažoval na konanie Svobodovej, požadoval nezverejnenie predmetného videa a kritizoval aj to, že nedostal predmetné výroky na autorizáciu.Tabery sa redaktorky zastal, opakovane Murína upozornil, že na veľtrhu nebol ako súkromná osoba, ale že išlo o verejné podujatie, kde bol ako štatutár SLC. Murín to v reakcii pre agentúru SITA označil za cielený mediálny útok.Na situáciu následne zareagovali aj zamestnanci SLC, ktorí sa obrátili na ministerstvo kultúry s požiadavkou na Murínovo odvolanie. To opakovane požadovali aj v minulosti, okrem incidentu na knižnom veľtrhu v Prahe sa odvolávali aj na zistenia odboru kontroly MK SR, ktorý pred časom konštatoval napríklad porušenia Zákonníka práce či etického kódexu zo strany Murína.Na ministerstvo kultúry ale smeroval aj ďalší list, tentokrát od riaditeľa Medzinárodného knižného veľtrhu a literárneho festivalu Svet knihy Radovana Auera. V ňom vyzdvihol profesionálne pôsobenie SLC, no Murína kritizoval, viaceré jeho výroky označil za nezmyselné a urážlivé.V závere listu Auer požiadal ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú (nom. SNS), aby k nim viac Murína neposielala, ak jej záleží na dobrých vzťahoch českej a slovenskej kultúry.V rovnaký deň sa viaceré osobnosti z oblasti umenia a kultúry, najmä slovesného umenia, obrátili otvoreným listom na prezidenta Petra Pellegriniho a žiadali ho, aby zasiahol proti Murínovi.