Festival Košickú hudobnú jar odštartovali operetné melódie – VIDEO, FOTO

Spomienka na Jara Filipa

Košická hudobná jar potrvá do 12. júna. Program podujatia možno nájsť online, rovnako si možno online zakúpiť aj lístky. Vstupenky tiež budú dostupné vo vstupenkovej pokladni Domu umenia, a to v pondelky až štvrtky od 10:00 do 12:00 a následne od 14:00 do 17:00.



Možnosť zakúpiť si vstupenku budú mať hudobní nadšenci aj vo večernej pokladni, vždy hodinu pred koncertom, avšak len na aktuálne podujatie. V prípade koncertov mimo priestorov Domu umenia budú vstupenky predávané na mieste konania, polhodinu pred začiatkom podujatia.



22.5.2025 (SITA.sk) - Tohtoročnú Košickú hudobnú jar odštartujú operetné melódie. Návštevníci sa počas troch týždňov môžu tešiť na desať symfonických a komorných podujatí, ktoré uvedie Štátna filharmónia Košice (ŠFK) , ktorá je i organizátorom festivalu. Aktuálny, 69. ročník, prinesie päť symfonických a päť komorných podujatí, vrátane jednej inscenácie, ktorá prepojí hudbu s divadlom.Pôjde o predstavenie, ktoré je spomienkou na Jara Filipa . Predstavenie v podaní Divadla Jána Palárika v Trnave prepojí hudbu so slovom. Úvodné podujatie Košickej hudobnej jari Opereta Gala zaháji festivalPonúkne výber z melódií známych operiet, v podaní domáceho orchestra ŠFK, sopranistky Kateřiny Kněžíkovej a basbarytonistu Adama Plachetku. Taktovku prevzal Tomáš Brauner, šéfdirigent Symfonického orchestra hlavného mesta Prahy aj orchestra Opery slovenského národného divadla.„Názov Opereta Gala predurčuje obdobie a trochu aj skladateľov tohto obdobia, ktorí sa venovali operetnému žánru,“ priblížil Brauner pre médiá. Dodal, že z operety vyžaruje pozitívna nálada a úžasná atmosféra.„Dýcha na vás akási krása, pohoda a akoby iný svet, ktorý, myslím si, v dnešnej dobe veľmi potrebujeme. Nie je tam nič zákerné,“ zhodnotil. Na úvodnom podujatí zaznejú napríklad melódie od Lehára, Straussa či Kalmána, poslucháči sa môžu tešiť na melódie z titulov akočiSéria komorných podujatí začne v utorokv priestoroch Východoslovenskej galérie, kde sa predstavíPodujatie by sa malo konať na nádvorí, ak mu ale nebude priať počasie, presunie sa do Historickej sály galérie.Koncerty nebudú len v košickom Dome umenia, okrem spomínanej galérie zavedú poslucháčov aj do synagógy na Zvonárskej ulici, Tabačky Kulturfabrik či dominanty Košíc, Dómu sv. Alžbety. Festival bude okrem iného reflektovať aj na životné jubileum slovenskej skladateľky Ľubice Čekovskej , a to jej profilovým koncertom.„Zahráme tri diela z jej tvorby,“ priblížila riaditeľka ŠFK Lucia Potokárová. Doplnila, že k festivalu patrí aj predkoncertné a pokoncertné stretnutie. „Pred koncertom s Ľubicou Čekovskou, a pokoncertné stretnutie s perkusionistami zo Štrassburgu. Myslím si, že toto bude príjemné obohatenie,“ vyjadrila sa Potokárová. Avizovala tiež, že v letných mesiacoch bude nahrávané CD, čo je tiež súčasťou festivalu.„Dali sme si v rámci festivalu za cieľ stále nahrať CD s tvorbou slovenského skladateľa. Pre tento rok sme si vybrali košického skladateľa Jozefa Podprockého,“ ozrejmila s tým, že zahrajú jeho štyri koncerty pre husle, klavír, violu a trúbku. Festival má tento rok aj novinku v podobe nového loga. Ide o bylinku s dvomi lístkami.