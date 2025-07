Slovenské literárne centrum po Baloghovom odchode dočasne povedie Jozef Ťažký

Odovzdáva SLC v dobrej kondícii

Prebehne riadne výberové konanie

3.7.2025 (SITA.sk) - Slovenské literárne centrum (SLC) dočasne povedie Jozef Ťažký. Novým dočasne povereným riaditeľom je od dnešného dňa (3. júl 2025). Pre agentúru SITA to potvrdila riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská „Riadne výberové konanie prebehne v zákonom stanovenej lehote,“ dodala. Ťažký strieda na danej pozícii Branislava Balogha, ktorý na vlastnú žiadosť z osobných dôvodov skončil vo funkcii k 30. júnu.„Som rád, že vďaka skvelému tímu spolupracovníkov môžem SLC odovzdať v dobrej kondícii, s finančne stabilizovanou situáciou a rozbehnutými spoluprácami, ktoré otvárajú dvere pre ďalšie projekty doma aj v zahraničí,“ uviedol Balogh v súvislosti so svojím odchodom.Pozície dočasne povereného riaditeľa SLC sa ujal po tom, ako ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) odvolala Gustáva Murína . O deň nato, 23. mája 2025, Balogha vymenovala za štatutára SLC.Murínovmu odvolaniu predchádzal incident na knižnom veľtrhu v Prahe aj zverejnenie komunikácie medzi ním a šéfredaktorom českého týždenníka Respekt Erikom Taberym. Taktiež sa na neho opakovane sťažovali zamestnanci centra. Murín viedol SLC od tohtoročného januára. Nahradil vo funkcii Pavla Sibylu , ktorého šéfka rezortu kultúry odvolala.„Najneskôr do pol roka od vymenovania dočasne povereného riaditeľa prebehne v súlade so zákonom riadne výberové konanie na riaditeľa Slovenského literárneho centra,“ uviedla po Baloghovom vymenovaní riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Bačinská.Denník Sme vtedy informoval, že Balogh začal v inštitúcii pôsobiť počas vedenia odvolaného povereného riaditeľa Gustáva Murína. Pracoval na pozícii manažéra propagácie a šírenia slovenskej literatúry na oddelení zahraničných projektov.Podľa informácií, ktoré denník Sme priniesol v súvislosti s Ťažkého vymenovaním, odvolávajúc sa na vyjadrenia zamestnancov SLC, nového povereného riaditeľa mal prijať jeho predchodca. Ťažký podľa ich vyjadrení v centre pôsobí niekoľko týždňov. Menovací dekrét mu v stredu 2. júla mali priamo do centra doručiť zamestnanci rezortu kultúry.