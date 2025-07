Automobilka Hongqi odštartovala predaj na Slovensku, ich autá vozia aj čínskeho prezidenta

Päť predajní a servisov hneď v úvode

Hongqi pre všetkých

EHS9 ako vrchol ponuky

3.7.2025 (SITA.sk) -Vo štvrtok 26. júna sa stalo Slovensko oficiálne ďalšou európskou krajinou v ktorej Hongqi pôsobí. Udialo sa tak rámci globálnej expanzie automobilky s červenou vlajkou, ktorá započala ešte v roku 2023 vstupom do škandinávskych krajín vrátane Nórska či Švédska a otvorením showroomu v Göteborgu.Štart tejto prestížnej čínskej automobilky na lokálnom trhu so sebou priniesol predstavenie šiestich nových modelov HS3, HS5, H5, EHS7, EH7 a EHS9. Novinári mali počas slávnostného odhalenia možnosť sa z vozidlami zoznámiť a s vybranými modelmi absolvovať aj testovacie jazdy. "Som nesmierne rád že sa nám podarilo zabezpečiť pre novinárov prvé kusy kompaktného SUV HS3, ktoré si mohli vyskúšať počas testovacích jázd. Zároveň sme od mnohých dostali dôležitú spätnú väzbu bezprostredne po jazdách. Model HS3 je našim najdostupnejším v portfóliu značky, pričom slovenský zákazník si ho bude môcť zakúpiť už od 36 900 €. Za tieto peniaze dostane naozaj bohatú výbavu, vrátane digitálneho prístrojového štítu, 360 stupňovej parkovacej kamery a širokej plejády asistenčných systémov ", hovorí Branislav Kocper, generálny riaditeľ spoločnosti Plastonic, ktorá je importérom značky Hongqi na Slovensku.Pre značku Hongqi je spokojnosť zákazníka na prvom mieste, mimoriadne dôležitá dílerská a servisná sieť je preto od prvého dňa zastúpená až na piatich miestach na Slovensku. Vozidlá si zákazníci môžu obzrieť naživo v dílerstvách v Komárne, Galante, Trnave a iných mestách. Do konca roka 2025 by sa malo rozrásť o ďalšie tri lokácie, pričom v krátkom horizonte chce importér pokryť okruh dojazdu 100 kilometrov pre každého zákazníka."Hongqi je mimoriadne inovatívnou automobilkou s pokročilými technológiami a dôrazom na pohodlie a bezpečnosť. Náš model Hongqi EHS9 získal 5 hviezdičiek v testoch EuroNCAP, čo svedčí o jeho pripravenosti bojovať o priazeň európskeho zákazníka. Veríme že aj na Slovensku si Hongqi nájde svojich fanúšikov ktorý ocenia jeho kvality, eleganciu a jedinečnosť", dodal Zheng Shuai, vedúci pre rozvoj a expanziu v Európe.Spoločnosť Plastonic ktorá je výhradným importérom značky Hongqi na Slovensku, má bohaté skúsenosti so zastupovaní čínskych automobiliek na našom trhu. Už niekoľko rokov totiž dováža automobilky ako Dongfeng, Voyah či M-Hero. Hongqi, patriaca pod čínskyKoncern FAW, je štátnou automobilkou s viac ako 50-ročnou tradíciou. Zákazníci sa tak nemusia obávať stability a dostupnosti.Modelová ponuka začína štýlovým mestských SUV HS3, ktoré je v úvode ponúkané výlučne s benzínovým štvorvalcom s objemom 1,5 litra v kombinácii so sedemstupňovou automatickou prevodovkou a pohonom prednej nápravy. Neskôr dorazí aj verzia s pohonom všetkých štyroch kolies. Stredne veľké SUV HS5 ponúkne dvojlitrový benzínový štvorvalec a kombináciu s osemstupňovou automatickou prevodovkou. Samozrejmosťou je pohon oboch náprav, ktorý bude dodávaný sériovo.Milovníci klasickej karosérie v štýle limuzíny si prídu na svoje pri modeli H5, ktorý poháňa rovnaké pohonné ústrojenstvo ako v prípade HS5, vrátane osemstupňovej automatickej prevodovky Aisin. Predná náprava sa môže pochváliť nezávislým odpružením McPherson, pričom zadná disponuje nezávislou viacprvkovou nápravou.K dispozícii budú aj čisto elektrické modely EHS7, EH7 a EHS9 ktorých cena začína už od 52 900 € za sedan EH7 s kapacitou akumulátora 85 kWh a výkonom až 253 kW. V ponuke sa objaví aj verzia s väčšou batériou ktorej kapacita dosiahne 111 kWh. Rovnakú batériovú výbavu ponúka aj SUV model EHS7, ktorý dokáže prejsť až 530 kilometrov na jediné nabitie podľa cyklu WLTP.Vrcholom ponuky je model EHS9, ktorý stelesňuje najvyšší možný komfort pre pasažierov vo všetkých troch radách sedadiel. Vozidlo je v ponuke ako šesťmiestne s usporiadaním sedadiel do dvojíc. Vo výbave nechýbajú unikátne 22-palcové disky kolies, masívna 120 kWh batéria, vzduchový podvozok či elektrické dovieranie všetkých štyroch dverí.S dĺžkou 5 209 milimetrov sa radí medzi najväčších zástupcov v segmente SUV, pričom nezaostáva ani svojou šírkou presahujúcou dva metre a majestátnym rázvorom na úrovni 3 110 milimetrov. Využiteľná kapacita akumulátora je 111 kWh, pričom maximálny nabíjací výkon dosahuje 140 kW. Palubná nabíjačka pre domáce nabíjanie poskytne výkon 11 kW.Sústava elektromotorov s výkonom 160 a 245 kW produkuje systémový výkon 551 koní a krútiaci moment 670 Nm. Napriek sofistikovanej elegancii, ktorú zo seba tento model vyžaruje, dokáže ponúknuť dych berúci výkon. Zrýchlenie z 0 na 100 km/h zvládne pod päť sekúnd.Viac informácií nájdete na oficiálnych stránkach: www.hongqi-slovensko.sk/ Informačný servis