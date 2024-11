Slovenské lyžiarske strediská hlásia pripravenosť na sezónu. Kde nájdete najlepšie podmienky na zimné športy?

Raj nielen pre lyžiarov a snowboardistov

14 kilometrov zjazdoviek

Oščadnica a Mako

Terchovská dolina so svojim lyžiarskym centrom Vrátna je rajom nielen pre lyžiarov, snowboardistov, ale i všetkých nadšencov adrenalínu na snehu. „Horské stredisko ponúka v lokalitách Paseky, Poludňový Grúň a Chleb možnosti lyžovania pre začiatočníkov aj skúsených lyžiarov, na svoje si prídu i rodiny s deťmi, vyznávači snowboardingu, extrémneho lyžovania či skialpinizmu,“ uviedla Ivana Vala Magátová.Jedným z najobľúbenejších lyžiarskych stredísk na Slovensku je Kubínska hoľa. Nachádza sa v pohorí Oravská Magura vo výške 720 až 1 396 metrov nad morom.„Lyžiari a snowboardisti tu majú k dispozícii 14 kilometrov zjazdoviek rôznych náročností, od miernych svahov pre začiatočníkov až po náročné trate pre skúsených športovcov. Stredisko disponuje modernými sedačkovými lanovkami a vlekmi, ktoré prepravia až 9-tisíc osôb za hodinu,“ predstavila Vala Magátová.Iba deväť kilometrov od turistami vyhľadávanej oravskej obce Zuberec leží ďalšie lyžiarske stredisko. V Ski centrum Roháče-Spálená býva jedna z najdlhších lyžiarskych sezón a najväčším množstvom snehu až do neskorej jari.„Stredisko je vybavené expresnou šesťsedačkou, štvorsedačkou a tromi lyžiarskymi vlekmi. Celková dĺžka zjazdoviek je 5,7 kilometrov. Dva okruhy v celkovej dĺžke 11,3 kilometra ponúkajú príležitosti bežecké lyžovanie,“ opísali stredisko z Klastru Orava. Pre náročných je k dispozícii alpinistická free zóna do Salatínskej doliny.Zima na Kysuciach sa neodmysliteľne spája s dvoma oblasťami - vv. V Oščadnici sa nachádzajú strediská Snowparadise Veľká Rača Oščadnica a Športcentrum Oščadnica. Najväčšou prednosťou strediska Snowparadise je jeho rozloha a dispozícia v troch navzájom lyžiarsky prepojených lokalitách - Dedovka, Marguška a Lalíky.Nachádzajú sa tu zjazdovky všetkých náročností. K dispozícii je viac ako 14 kilometrov tratí a dohromady 15 zjazdoviek, z toho sedem modrých, sedem červených a jedna čierna. Najznámejšia bežecká trasa na Kysuciach je vedená pohorím Javorníkov v nadmorskej výške od 685 po 1 050 metrov nad morom. Hlavná trasa Beskydsko - Javorníckej lyžiarskej bežeckej magistrály medzi Čadcou a Makovom má dĺžku približne 50 kilometrov a je rozdelená na viaceré čiastkové a pripájacie trasy.