Keď domov nie je bezpečný: Tesco pomáha obetiam domáceho násilia

Formy podpory pre obete domáceho násilia v Tescu:



5 dní plateného voľna pre kolegu/yňu, ktorý/á zažíva domáce násilie



2 dni plateného voľna pre kolegu/yňu, ktorý/á pomáha kolegovi/yni, ak sú obeťou domáceho násilia



Nové telefónne číslo s kreditom



Tesco Anjel pomoc – finančná alebo nefinančná forma podpory



Nová e-mailová adresa pre kolegov z centrály



Úschova dokumentov alebo hotovosti v trezore na prevádzke



Zohľadnenie ťažkej životnej situácie pri hodnotení pracovného výkonu



Úprava pracovného času, prípadne pracoviska – možnosť presunúť kolegu/yňu na iné miesto výkonu práce



Možnosť využiť iný východ z pracoviska



Pomoc pri dochádzaní do/z práce, návšteve polície/súdu/lekára, prípadne pri sťahovaní



Novinka – finančná forma pomoci zo sociálneho fondu /sociálna pôžička alebo sociálna výpomoc/



Pozn.: Dáta sú použité z webu zastavmenasilie.gov.sk, ktorý poskytuje informácie z Koordinačno-metodického centra pre rodovo podmienené a domáce násilie (KMC) a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v oblasti prevencie a eliminácie násilia na ženách.

25.11.2024 (SITA.sk) -Podľa dostupných štatistík z roku 2022 bolo na Slovensku polícii nahlásených približne 1 608 prípadov domáceho násilia. Podľa odhadov ide len o časť skutočných incidentov, pretože len 15 – 17 % obetí nahlási násilie na políciu."Pomáhať obetiam domáceho násilia je veľmi dôležitou súčasťou pomoci Tesca tým najzraniteľnejším skupinám. Počas trvania programu sa nám za rok podarilo pomôcť až piatim kolegyniam, ktoré boli obeťami domáceho násilia, niektoré aj s deťmi, alebo boli svedkami týrania vo svojom okolí. Aj keby sa nám podarilo zachrániť hoci iba jeden život, náš program má obrovský význam. Snažíme sa obete domáceho násilia posmeliť, aby sa nebáli požiadať o pomoc. Dodajú tak odvahu aj ďalším ľuďom v ťažkých životných situáciách," hovoría dodáva: "Boli by sme radi, keby sa pridali aj ďalšie veľké spoločnosti. Pracovisko môže pre obete domáceho násilia predstavovať akýsi prechodný ostrov bezpečia. Zároveň veľkí zamestnávatelia majú aj prostriedky na pomoc tým najzraniteľnejším. Podľa štatistík sa každá tretia Slovenka v dospelosti stretne s domácim násilím, čo je skutočne alarmujúce číslo."Podľa nej vo všetkých registrovaných prípadoch cez bezplatnú Tesco linku pomoci "Na nás sa môžete spoľahnúť" boli obeťami ženy. V troch prípadoch aj deti. Štyri z nich kontaktovali linku pomoci individuálne, jedna kolegyňa za podpory svojho manažéra. Dve kolegyne využili aj deň plateného bezpečného voľna.Žiaľ, násilie sa nedotýka len dospelých, ale často zasahuje aj deti, ktoré s nimi žijú v jednej domácnosti. Samy deti sú pritom rovnako obete, či už priamo zasiahnuté násilím alebo prostredím, v ktorom vyrastajú. Aj preto Tesco počas leta tohto roka rozšírilo podporu aj na neplnoleté deti, o ktoré sa týrané kolegyne a kolegovia starajú"K novej podpore patrí aj vytvorenie sociálneho fondu určeného na pôžičky či výpomoc. Financie pomôžu napríklad vykryť náklady obetí pri novom štarte do života bez agresora. Tesco pomáha všade tam, kde je to potrebné. Podpora a pomoc obetiam domáceho násilia je pre nás jednou z priorít pri vytváraní najlepšieho miesta na prácu," vysvetľuje Renáta Vozárová.Na Slovensku je domácemu násiliu podľa odhadov vystavená každá piata žena *, avšak nevyhýba sa ani mužom. Podľa interného prieskumu Tesca až 79 % kolegýň a kolegov považuje domáce násilie za celospoločenský problém, ktorý sa netýka iba konkrétnej rodiny. Zároveň 39 % respondentov pozná niekoho zo svojho okolia, kto sa stal obeťou domáceho násilia, a 17 % opýtaných má dokonca priamu skúsenosť s domácim násilím.Súčasťou boja Tesca proti domácemu násiliu je aja s označenímInformačný servis