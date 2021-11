Slovenské národné divadlo našlo cestu z neľahkej situácie, od ministerstva dostane dva milióny eur

divadlo

27.11.2021 (Webnoviny.sk) - Rezort kultúry v spolupráci s Ministerstvom financií SR vyčlenili dva milióny eur pre Slovenské národné(SND). Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).„Slovenské národnépostavila do neľahkej situácie nielen pandémia, ale aj nezodpovedný prístup bývalého vedenia rezortu, ktorý priviedoltakmer do bankrotu. Na záchranu nezostávalo veľa času. Nový riaditeľMatej Drlička dostal za úlohu vypracovať ozdravný plán. Treba uznať, že sa ho zhostil v ťažkej situácii pohotovo a od ministerstva dostal pre jeho napĺňanie zelenú," priblížila Milanová.SND by tak podľa nej malo byť po finančnej stránke stabilizované, neísť do dlhov a môže pokračovať v ozdravnom procese.