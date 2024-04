Slovenské národné divadlo (SND) predstavilo dramaturgické plány 105. divadelnej sezóny

Slovenské národné divadlo (SND) predstavilo v stredu projekty a premiérové tituly, ktoré činohra, opera a balet chystajú v 105. divadelnej sezóne 2024/2025. Podľa generálneho riaditeľa Mateja Drličku plánuje pokračovať aj so sprievodnými programami pre deti a dospelých či charitatívnym projektom Divadlo pre všetky deti.



Činohra SND chystá podľa jej riaditeľky Miriam Kičiňovej deväť nových titulov s témou slušnosť a súcit verzus vulgárnosť a victimhood. "Vytvárame si tu také nové obeťovo, a problém je v tom, že tými obeťami sú tí, ktorí nimi nikdy neboli," uviedla s tým, že činohra bude rozprávať aj o tom, čo to znamená mať krátku pamäť a ako nás dokáže rýchlo dobehnúť. V sezóne západnej klasickej literatúry, v ktorej výrazný priestor dostávajú ženy režisérky, bude prvou premiérou v Sále činohry Krvavá svadba od španielskeho autora Federica Garcíu Lorcu v réžii Jána Luterána. V dramaturgickom pláne činohry je aj adaptácia románu Tajomstvo Santa Vittorie Roberta Crichtona v réžii Aleny Lelkovej. Do SND prvýkrát zavíta rumunská dramatička a režisérka Gianina Carbunariu, ktorá pripraví pôvodný Autorský projekt. Režisér Michal Vajdička uvedie dramatizáciu poviedok francúzskeho spisovateľa Guy de Maupassanta Guľôčka.



Kičiňová informovala aj novinkách v Štúdiu, kde činohra chystá projekt Tatarka v réžii Dávida Pašku, opierajúci sa o časť literárnej tvorby Dominika Tatarku (Prútené kreslá, Démon súhlasu, Sám proti noci). Diváci sa môžu tešiť aj Moliérovu absurdnú komédiu Zdravý nemocný v réžii Pavla Viechu. Treťou premiérou v Štúdiu bude komédia Nosorožec Eugéna Ionesca v réžii Júlie Rázusovej. S inscenáciou Duchovia sú tiež len ľudia sa do SND vráti česká režisérka Kamila Polívková.

K bonusom činohernej sezóny patrí koprodukčný projekt medzi SND a Schauspielhaus Wien Am Fluss/Pri rieke - zamýšľanie sa nad stálou prítomnosťou histórie v réžii nemeckej režisérky Christiane Pohle. Na našej prvej scéne budú hosťovať Comédie-Francaise, Drama Ľubľana a Národné divadlo Praha.



Prvou premiérou v Opere SND bude inscenácia diela Leoša Janáčka Příhody lišky Bystroušky, zaznie v hudobnom naštudovaní Juraja Valčuhu a v réžii Slávy Daubnerovej. Druhou premiérou bude operná rozprávka Perníková chalúpka od Engelberta Humperdincka. Ako informoval Drlička, zaznie v novom slovenskom preklade Jána Štrassera, hudobne ju naštuduje dirigent Maroš Potokár a réžie sa ujme Dana Dinková. Tretia operná premiéra bude venovaná klasike, dielu Giuseppe Verdiho Maškarný bál v hudobnom naštudovaní Tomáša Braunera, ktorý bude od budúcej sezóny novým šéfdirigentom Opery SND, a v réžii poľskej režisérky Karoliny Sofulak. Sezónu v opere otvorí galakoncert venovaný významnej osobnosti slovenského vokálneho umenia Ondrejovi Malachovskému, dirigovať bude Marco Guidarini.

Baletný súbor pod vedením riaditeľky Niny Polákovej bude aj v 105. sezóne pokračovať v nastavenej koncepcii uvádzať diela s pečaťou najprestížnejších choreografov sveta. Prvou premiérou bude súčasná choreografická kompozícia Bolero X, ktorá nesie rukopis izraelského choreografa Shahara Binyaminiho. Druhou baletnou premiérou bude tanečné stvárnenie Puškinovho veršovaného románu Onegin v choreografii legendárneho Johna Cranka. Súbor pokračuje v tradícii uvádzania baletných galakoncertov Umenie pre život (25. a 26. 10.), v nasledujúcej sezóne ponúkne aj "the best of" - výber toho najlepšieho z troch ročníkov projektu Fashion Ballet.