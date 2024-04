Video: Tereza Balonová vydáva duet Myšlenky s Adamom Ďuricom

Tereza Balonová, na cenách Anděl vyhlásená Českou akadémiou populárnej hudby ako Objav roka, predstavuje aktuálne novú pieseň a videoklip Myšlenky, duet s Adamom Ďuricom. Jej album Lampiony neunikol pozornosti nielen fanúšikov, ale aj akademikov. Cenu Objav roka získala aj na slávnostnom večeri Českého slavíka.





"Vznik pesničky Myšlienky je presne ten prípad tvorby, keď máte pocit, že všetko vzniká akoby náhodne a samo. Pesničku som napísala v jeden marcový daždivý večer snáď počas hodiny. Ráno sme ju natočili s mojím producentom Martinom Ledvinom v štúdiu a popoludní sme už posielali Adamovi do Bratislavy. Poznáme sa spolu práve vďaka Martinovi. Adam, ktorý bol jednoznačne mojou prvou voľbou, do ďalšieho dňa dopísal svoju časť textu. Jeho tvorba sa mi dlhodobo vyložene páči. Navyše je to sympaťák, som rada, že bez váhania súhlasil. Do týždňa mala pieseň finálnu podobu," hovorí Tereza."Terezu vnímam už od jej prvého albumu. Musím povedať, že som mal vždy rád umelcov so silnou energiou, krásne spievajú, vedia napísať dobrý song a navyše skvele hrajú na hudobnom nástroji. Tereza je presne tento prípad a mňa teší, že môžem byť súčasťou jej hudobnej cesty. Keď som pieseň Myšlenky počul po prvý raz, tak sa mi hneď veľmi páčila a hneď som aj súhlasil, že urobíme duet," dodáva Adam.