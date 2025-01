Slovenské národné múzeum hľadá vedenie Spišského múzea cez inzerát, dôvod odvolania predošlej riaditeľky neuviedlo

Podmienky pre uchádzačov

Dôvod odvolania neuviedli

10.1.2025 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum (SNM) hľadá nové vedenie pre Spišské múzeum v Levoči . Oznam o výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa či riaditeľky sa objavil ako inzerát na internetovom portáli profesia.sk.Pôvodnú riaditeľku Dášu Uharčekovú-Pavúkovú odvolal koncom októbra dočasne poverený riaditeľ SNM Anton Bittner . V múzeu, pod ktoré patrí aj Spišský hrad, pôsobila 25 rokov, na čele inštitúcie rok.Inzerát o voľnej pozícii vo vedení SNM – Spišského múzea v Levoči zverejnil portál v stredu 8. januára. O pozíciu sa môžu uchádzať záujemcovia s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. Požadovaná je riadiaca prax najmenej tri roky, a to minimálne v pozícii vedúceho oddelenia, tiež prax v múzeu alebo v inej kultúrnej, vedeckej alebo univerzitnej inštitúcii najmenej tri roky.Potrebná je aj znalosť právnych predpisov z oblasti ochrany kultúrneho dedičstva a z oblasti riadenia, či aktívna znalosť aspoň jedného z jazykov, ako je anglický, nemecký či francúzsky. Okrem iných potrebných dokumentov musí záujemca zaslať aj svoju Koncepciu rozvoja múzea v horizonte piatich až desiatich rokov v rozsahu do 10 strán.Prihlášku do výberového konania majú záujemcovia doručiť do 29. januára do podateľne Slovenského národného múzea, prípadne poštou.„Uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kvalifikačné predpoklady, iné kritéria a požiadavky, a predložili všetky požadované doklady a prílohy, pozve výberová komisia na výberové konanie najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho začatím,“ uvádza sa v inzeráte.SNM v októbri v reakcii pre agentúru SITA dôvod odvolania Uharčekovej-Pavúkovej neuviedlo. „Až do uskutočnenia riadneho výberového konania bude múzeum viesť Zdenka Sninčáková zo SNM - Spišského múzea v Levoči,“ reagovala vtedy vedúca Centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.