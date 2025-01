Po výpadku vo Veľkej Studenej doline prišiel o život 57-ročný horolezec – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

10.1.2025 (SITA.sk) - Vo Vysokých Tatrách prišiel v piatok o život 57-ročný slovenský horolezec. Po výpadku vo Veľkej Studenej doline sa mu snažili pomôcť jeho spolulezci, i privolaní horskí záchranári, oživiť muža sa však nepodarilo. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) Horolezci požiadali o pomoc horských záchranárov pre svojho kamaráta v piatok v poobedňajších hodinách prostredníctvom tiesňovej linky 112.„Počas lezenia stredného Groszovho ľadopádu vypadol, spôsobil si vážne poranenia a upadol do bezvedomia. Spolulezcom sa ho podarilo transportovať na bezpečné miesto, kde začali s laickou, telefonicky riadenou kardiopulmonálnou resuscitáciou (KPR),“ opísala HZS.V rozšírenej KPR pokračoval po príchode na miesto aj záchranný tím, a to aj počas transportu za pomoci automatického resuscitačného prístroja. Horskí záchranári muža evakuovali od ľadopádu na turistický chodník pomocou lanovej techniky, ďalej po turistickom chodníku na Hrebienok pozemne a do Starého Smokovca snežným skútrom.„Žiaľ, napriek veľkej snahe, lekár privolanej posádky RLP konštatoval, že sa muža oživiť nepodarilo. Telesné pozostatky nebohého boli odovzdané príslušníkom Policajného zboru SR,“ uviedla HZS.