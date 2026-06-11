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10. júna 2026
Slovenské národné múzeum vyvracia špekulácie, pre Múzeum rusínskej kultúry hľadá nové priestory
Slovenské národné múzeum odmieta špekulácie o rušení Múzea rusínskej kultúry v Prešove a zdôrazňuje, že jeho odborné poslanie zostáva plne zachované.
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11.6.2026 (SITA.sk) - Slovenské národné múzeum odmieta špekulácie o rušení Múzea rusínskej kultúry v Prešove a zdôrazňuje, že jeho odborné poslanie zostáva plne zachované.
Slovenské národné múzeum (SNM) odmieta špekulácie o rušení Múzea rusínskej kultúry. Ako zdôraznila vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Barbora Zajačková, predmetné múzeum sa neruší a ostáva zachované aj jeho odborné poslanie.
„Slovenské národné múzeum vníma tému SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove citlivo a s plným rešpektom voči významu rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zároveň rozumie obavám, ktoré v tejto súvislosti zaznievajú zo strany časti rusínskej komunity,” podotkla.
Ako Zajačková ozrejmila, cieľom pripravovaných krokov nie je oslabiť prezentáciu rusínskej kultúry, ale naopak, zabezpečiť dôstojné, bezpečné a udržateľné podmienky pre ďalšie fungovanie múzea, jeho zbierkotvornú, odbornú, dokumentačnú, výstavnú a prezentačnú činnosť.
„Slovenské národné múzeum sa zároveň dištancuje od nepravdivých informácií, ktoré sa objavujú vo verejnej diskusii alebo sú šírené prostredníctvom médií. Špekulácie o ďalších krokoch v tomto štádiu nebudeme komentovať. Sú predčasné,” dodala.
Vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM následne objasnila, že SNM rieši premiestnenie Múzea rusínskej kultúry z aktuálnych priestorov na Masarykovej ulici v Prešove z dôvodu stavebno-technického, prevádzkového a energetického stavu budovy. V minulosti bola budova rekonštruovaná len čiastočne a je v nevyhovujúcom stave.
„Slovenské národné múzeum má zodpovednosť nielen voči verejnosti a zamestnancom, ale aj voči zbierkovému fondu, ktorý je potrebné chrániť v súlade s odbornými, technickými a zákonnými požiadavkami. Potreby múzea musia s ohľadom na ekonomické zaťaženie korešpondovať aj s ďalšími aspektmi, ako je jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska, návštevnosť, starostlivosť o zbierkový fond, jeho rozsah, podujatia a aktivity, ako aj povinnosti, ktoré múzeum vykonáva zo zákona,” dodala Zajačková a vysvetlila, že po vyhodnotení všetkých týchto aspektov SNM prijalo rozhodnutie týkajúce sa zodpovedného spravovania majetku štátu.
Pripravuje sa premiestnenie SNM – Múzea rusínskej kultúry do iných priestorov, v súčasnosti prebieha diskusia o presťahovaní do iných priestorov v Prešove. Zajačková zdôraznila, že nejde o zmenu poslania múzea, ani o rozhodnutie, ktoré by znamenalo zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry.
„Konkrétne priestorové, technické a logistické podmienky budú predmetom ďalších príprav a dolaďovania tak, aby bola zabezpečená kontinuita fungovania múzea a prezentácie rusínskej kultúry. SNM má záujem na jej ďalšej dôstojnej prezentácii, rozvoji a ochrane,” dodala.
V súvislosti s Medzilaborcami SNM potvrdilo, že táto téma bola na základe podnetov z ostatného obdobia predmetom diskusie so zástupcami rusínskej komunity, regiónov, samosprávy i ďalšími partnermi. Generálne riaditeľstvo SNM bolo v súvislosti s touto témou oslovené, uprednostnilo osobné stretnutie a vypočulo si všetky strany.
„Zdôrazňujeme, že žiadne konečné rozhodnutie o presťahovaní SNM – Múzea rusínskej kultúry prijaté nebolo. SNM považuje za dôležité, aby sa o ďalšom smerovaní hovorilo vecne, odborne a v dialógu so všetkými relevantnými aktérmi. SNM odmieta akékoľvek interpretácie a špekulácie, že by pripravované kroky znamenali zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry. Jedinou otázkou, ktorou sa momentálne SNM zaoberá, je nevyhovujúci stav a ekonomická neudržateľnosť priestorov budovy, v ktorej v súčasnosti sídli SNM – Múzeum rusínskej kultúry,” prízvukovala Zajačková.
Podľa jej slov sú priority v starostlivosti o budovy vo vlastníctve štátu, ktorých SNM spravuje vyše 200, ako aj investičné rozhodnutia, citlivo posudzované na úrovni rezortu. Zaoberajú sa rovnako fungovaním každého múzea, jeho nákladmi a rentabilitou, pričom cieľom nie je činnosť múzea zrušiť, ale nájsť spôsob, ako ju zachovať, podporiť a posilniť aj z ekonomického hľadiska.
„Rusínske kultúrne dedičstvo je pevnou súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenska. Slovenské národné múzeum má záujem na jeho dôstojnej prezentácii, rozvoji a ochrane,” uzavrela Zajačková.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské národné múzeum vyvracia špekulácie, pre Múzeum rusínskej kultúry hľadá nové priestory © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenské národné múzeum (SNM) odmieta špekulácie o rušení Múzea rusínskej kultúry. Ako zdôraznila vedúca oddelenia marketingu a komunikácie Barbora Zajačková, predmetné múzeum sa neruší a ostáva zachované aj jeho odborné poslanie.
„Slovenské národné múzeum vníma tému SNM – Múzea rusínskej kultúry v Prešove citlivo a s plným rešpektom voči významu rusínskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Zároveň rozumie obavám, ktoré v tejto súvislosti zaznievajú zo strany časti rusínskej komunity,” podotkla.
Cieľom nie je oslabiť rusínsku kultúru
Ako Zajačková ozrejmila, cieľom pripravovaných krokov nie je oslabiť prezentáciu rusínskej kultúry, ale naopak, zabezpečiť dôstojné, bezpečné a udržateľné podmienky pre ďalšie fungovanie múzea, jeho zbierkotvornú, odbornú, dokumentačnú, výstavnú a prezentačnú činnosť.
„Slovenské národné múzeum sa zároveň dištancuje od nepravdivých informácií, ktoré sa objavujú vo verejnej diskusii alebo sú šírené prostredníctvom médií. Špekulácie o ďalších krokoch v tomto štádiu nebudeme komentovať. Sú predčasné,” dodala.
Vedúca oddelenia marketingu a komunikácie SNM následne objasnila, že SNM rieši premiestnenie Múzea rusínskej kultúry z aktuálnych priestorov na Masarykovej ulici v Prešove z dôvodu stavebno-technického, prevádzkového a energetického stavu budovy. V minulosti bola budova rekonštruovaná len čiastočne a je v nevyhovujúcom stave.
Múzeum plánujú premiestniť
„Slovenské národné múzeum má zodpovednosť nielen voči verejnosti a zamestnancom, ale aj voči zbierkovému fondu, ktorý je potrebné chrániť v súlade s odbornými, technickými a zákonnými požiadavkami. Potreby múzea musia s ohľadom na ekonomické zaťaženie korešpondovať aj s ďalšími aspektmi, ako je jeho rozvoj z dlhodobého hľadiska, návštevnosť, starostlivosť o zbierkový fond, jeho rozsah, podujatia a aktivity, ako aj povinnosti, ktoré múzeum vykonáva zo zákona,” dodala Zajačková a vysvetlila, že po vyhodnotení všetkých týchto aspektov SNM prijalo rozhodnutie týkajúce sa zodpovedného spravovania majetku štátu.
Pripravuje sa premiestnenie SNM – Múzea rusínskej kultúry do iných priestorov, v súčasnosti prebieha diskusia o presťahovaní do iných priestorov v Prešove. Zajačková zdôraznila, že nejde o zmenu poslania múzea, ani o rozhodnutie, ktoré by znamenalo zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry.
Záujem múzeum ekonomicky zachrániť
„Konkrétne priestorové, technické a logistické podmienky budú predmetom ďalších príprav a dolaďovania tak, aby bola zabezpečená kontinuita fungovania múzea a prezentácie rusínskej kultúry. SNM má záujem na jej ďalšej dôstojnej prezentácii, rozvoji a ochrane,” dodala.
V súvislosti s Medzilaborcami SNM potvrdilo, že táto téma bola na základe podnetov z ostatného obdobia predmetom diskusie so zástupcami rusínskej komunity, regiónov, samosprávy i ďalšími partnermi. Generálne riaditeľstvo SNM bolo v súvislosti s touto témou oslovené, uprednostnilo osobné stretnutie a vypočulo si všetky strany.
„Zdôrazňujeme, že žiadne konečné rozhodnutie o presťahovaní SNM – Múzea rusínskej kultúry prijaté nebolo. SNM považuje za dôležité, aby sa o ďalšom smerovaní hovorilo vecne, odborne a v dialógu so všetkými relevantnými aktérmi. SNM odmieta akékoľvek interpretácie a špekulácie, že by pripravované kroky znamenali zánik alebo ohrozenie rusínskej kultúry. Jedinou otázkou, ktorou sa momentálne SNM zaoberá, je nevyhovujúci stav a ekonomická neudržateľnosť priestorov budovy, v ktorej v súčasnosti sídli SNM – Múzeum rusínskej kultúry,” prízvukovala Zajačková.
Podľa jej slov sú priority v starostlivosti o budovy vo vlastníctve štátu, ktorých SNM spravuje vyše 200, ako aj investičné rozhodnutia, citlivo posudzované na úrovni rezortu. Zaoberajú sa rovnako fungovaním každého múzea, jeho nákladmi a rentabilitou, pričom cieľom nie je činnosť múzea zrušiť, ale nájsť spôsob, ako ju zachovať, podporiť a posilniť aj z ekonomického hľadiska.
„Rusínske kultúrne dedičstvo je pevnou súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenska. Slovenské národné múzeum má záujem na jeho dôstojnej prezentácii, rozvoji a ochrane,” uzavrela Zajačková.
Zdroj: SITA.sk - Slovenské národné múzeum vyvracia špekulácie, pre Múzeum rusínskej kultúry hľadá nové priestory © SITA Všetky práva vyhradené.
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