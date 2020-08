Slovenské osobnosti vyzvali na neuznanie prezidentských volieb v Bielorusku

Sfalšované výsledky volieb

Protesty sprevádzali strety s políciou

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - Osobnosti občianskej spoločnosti vyzývajú štátne orgány Slovenska, aby neuznali výsledky prezidentských volieb v Bielorusku a požiadali o okamžité zastavenie násilia. Agentúru SITA o tom informoval o tom informoval prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.Podľa osobností stojí Bielorusko v súčasnosti na križovatke a rozhoduje sa o tom, či sa vráti na cestu nezávislosti, slobody, demokracie alebo bude naďalej čoraz menej slobodnou krajinou.„My, príslušníci občianskej spoločnosti Slovenska, ako ľudia ktorí si ctia slobodné demokratické voľby, vyjadrujeme našu plnú podporu občiankam a občanom Bieloruska v ich protestoch proti masívnemu falšovaniu výsledkov prezidentských volieb, v ich boji za slobodu, ktorú im pred 26 rokmi ukradol človek, ktorý je dnes považovaný za jedného z posledných diktátorov v Európe,“ uvádzajú signatári.Vyzývajú štátne orgány Slovenska, aby rozhodne odsúdili „celoplošný volebný podvod“, ktorý podľa nich spáchal režim prezidenta Alexandra Lukašenka. „Aby neuznali sfalšované výsledky volieb a požiadali o okamžité zastavenie násilia, ktoré represívne zložky režimu používajú v týchto hodinách a minútach proti bezbranným občiankam a občanom pri ich pokojných protestoch,“ zdôrazňujú signatári.Apelujú tiež na Európsku úniu, aby v duchu presvedčenia, že osud Bieloruska je aj osud Európy, prijala principiálne kritické stanovisko a rozhodné politické kroky proti predstaviteľom režimu v Bielorusku, ktoré dnes podľa nich stoji na križovatke. „Na námestiach a uliciach Minska a mnohých ďalších bieloruských miest sa rozhoduje o tom, či sa táto krajina vráti na cestu nezávislosti, slobody, demokracie, ľudských práv, európskych hodnôt a integrácie, alebo sa ešte viac ponorí do bahna neslobody, autoritarizmu, represií a zostane ešte dlho v područí čoraz rozpínavejšieho nedemokratického režimu v Moskve,“ uzatvárajú svoj apel.Podpísanými sú napríklad Grigorij Mesežnikov , Pavol Demeš, Martin Bútora Peter Zajac , Magda Vášáryová, Sandra Polovková, Juraj Mesík, Andrea Cox, Juraj Droba , Jana Poláčiková, Soňa Szomolányi, Viera Dubačová , Ľudmila Verbická, Jozef Bátora, Matej Kandrík, Marián Jaslovský, Martin Šušol, Ján Orlovský, Victor Breiner, Ivan Chorvát, Peter Köles, Martina Strmeňová, Maroš Chmelík, Ivan Godársky či Matej Šimalčík.Bieloruský prezident Alexander Lukašenko obhájil v prezidentských voľbách mandát a nastupuje tak do svojho šiesteho funkčného obdobia. Ústredná volebná komisia oznámila, že po zrátaní všetkých hlasovacích lístkov si politik, ktorý je na čele krajiny 26 rokov, pripísal 80,23 percenta hlasov. Po vyhlásení prvotných výsledkov vyšli protestovať do ulíc v hlavnom meste Minsk a aj v ďalších mestách tisícky ľudí. Protesty sprevádzali strety s poriadkovou políciou, ktorá na rozohnanie demonštrantov použila gumové projektily, vodné delá či zábleskové granáty a bila ich aj obuškami. Podľa ľudskoprávnej organizácie Viasna policajti zadržali viac ako 200 ľudí, desiatky demonštrantov utrpeli zranenia.