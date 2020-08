V Chicagu vypukli násilné protesty s rabovaním, demonštranti a polícia po sebe strieľali (video)

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.8.2020 (Webnoviny.sk) - V americkom Chicagu začali krátko po polnoci tamojšieho času protestovať stovky ľudí, ktorí rozbíjali okná, kradli v obchodoch a dostali sa do konfliktu s políciou v niekoľkých častiach mesta. Medzi demonštrantmi a políciou vypukla aj prestrelka, uviedol hovorca polície Tom Ahern. Žiaden muž zákona však neutrpel zranenie.Zatiaľ nikto nepotvrdil, čo viedlo k protestom, no v oblasti videli nápisy namierené proti polícii. Policajti v nedeľu postrelili osobu v mestskej štvrti Englewood.Ahern pre agentúru The Associated Press potvrdil, že polícia si na pondelok ráno miestneho času naplánovala tlačovú konferenciu, kde chce uviesť ďalšie informácie o dianí v meste. Na uliciach našli aj prázdne pokladne z obchodov a zničené a otvorené bankomaty. Pred obchodom Apple videli v pondelok ráno množstvo policajtov.Vlaky a autobusy premávajúce do centra dočasne zrušili s cieľom ochrániť verejnosť. Obmedzili aj dopravu cez mosty a na diaľnici.Chicago nedávno zažilo protesty súvisiace so smrťou Georgea Floyda v rukách minneapoliskej polície.